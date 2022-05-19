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عمر شويل - جدة احصلي على رموش طويلة وحواجب كثيفة في أسبوع واحد فقط بهذه الوصفة السحرية، إليكي سيدتي كيفية الحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة باستخدام وصفة طبيعية فى منتهى الروعة بأبسط المكونات المتوفرة في المنزل، سنحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يحفز نمو الرموش والحواجب لذلك فهو يعتبر علاج منزلي فعال لنمو الحواجب وإطالة الرموش، وذلك لأنه غني بمركبات الفلافونويد التي تحفز نمو الشعر والحواجب والرموش، كما نحتاج إلى القرنفل فهو يكثف شعر الحواجب والرموش بطريقة فعالة وسريعة، بالإضافة إلى زيت اللوز الحلو فهو يحفز نمو الحاجب ويغذي بصيلات الشعر.

احصلي على رموش طويلة في أسبوع واحد فقط

مكونات الوصفة الأولى :

2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

القليل من الماء الساخن.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

في وعاء مناسب أضف مقدار الشاي الأخضر مع القليل من الماء الساخن ثم يترك الشاي لينقع في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، حتى يتغير لون الماء وبعد ذلك قم بتصفية الشاي بإستخدام مصفاة وضع المحلول الناتج في وعاء، وبهذا تكون الوصفة جاهزة للإستخدام وسيعطيك هذه الوصفة نتائج مذهلة كما تزيل الهالات السوداء أيضاً، خذ قطعة قطنية واغمسها في محلول الشاي ثم ضعيه على الرموش والحواجب، وبعد ذلك اتركه على حواجبك ورموشك لمدة 15 دقيقة على الأقل ويتم تطبيق هذه الوصفة كل مساء قبل النوم، كما يمكنك إستخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم وستحصل على نتائج مذهلة في فترة قصيرة.

بديل المايكروبليدنج الطبيعي لتكثيف الحواجب

مكونات الوصفة الثانية :

قرنفل.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

قم بطحن مقدار من القرنفل في المطحنة الكهربائية للحصول على مسحوق القرنفل، ثم ضع ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل في قدر واضف إليه زيت اللوز الحلو، ثم قم بتسخين المكونات على نار هادئة لمدة 3 دقائق وبعد التسخين قم بترشيح المزيج، ثم احتفظ بهذا المزيج في جرة صغيرة بعد تصفيته ويمكن تحضير كمية كبيرة من هذه الوصفة إذا كنت ترغبين في إستخدامها على شعرك.

طبقي هذه الوصفة بإستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد القطن، ضعي هذا الخليط على حاجبيك ورموشك ثم يمكنك ترك الخليط جانباً لمدة ساعة كما يمكنك تركه على حاجبيك ورموشك طوال الليل، ثم اغسليه بالماء ولافضل النتائج طبقي هذه الوصفة يومياً وستحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول، ففي أسبوع واحد فقط ستصبح رموشك وحواجبك أطول وأكثر سمكاً.