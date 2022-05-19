كريم سحري مضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس يزيل التجاعيد ويشد البشرة بفاعلية

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وصفة اليوم هي تحضير كريم البصل المضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس يزيل التجاعيد ويشد البشرة بفاعلية، بأبسط المكونات حضري كريم طبيعي فعال مئة بالمئة لشد البشرة وعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة في وقت قصير جداً، هذا الكريم يشد البشره ويحارب علامات التقدم في السن وتحضيره سنحتاج إلى البصل، البصل يزيل علامات شيخوخة البشرة وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد. كريم سحري مضاد للشيخوخة لشد البشرة مكونات الوصفة الأولى : ثمرة بصل أحمر.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. طريقة تحضير الوصفة خذ ثمرة البصل وقشرها ثم ابشرها باستخدام مبشرة لاستخراج مبشور البصل.

قم بتصفية البصل المبشور بإستخدام قطعة قماش خفيفة أو مصفاة للحصول على عصير البصل.

أضف النشا إلى عصير البصل وبعد ذلك امزج بشكل جيد حتى يذوب النشا.

اسكب هذا الخليط في إناء معدني وقم بوضعه على نار هادئة ثم قم بتقليب الخليط باستمرار إلى أن يتكون خليط كريمي. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة ضع مقدار ملعقة كبيرة من هذا الخليط الكريمي في وعاء وأضف إليه جل الألوفيرا والعسل.

امزج المكونات جيداً وبهذا نكون قد حصلنا على كريم طبيعي مضاد للشيخوخة.

ضعي هذا الكريم على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه والرقبة ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقتين.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء. بديل البوتوكس الطبيعي مكونات الوصفة الثانية : ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب صغير من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير الوصفة ضع بذور الكتان في إناء معدني واضف إليها الماء ثم قم بوضع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة.

قم بتصفية بذور الكتان المسلوقة بإستخدام قطعة قماش أو جورب صيفي استخراج هلام بذور الكتان.

أضف ملعقة كبيرة من كريمة البصل إلى هلام بذور الكتان وتمزج بشكل جيد حتى تندمج المكونات. تطبيق الوصفة على البشرة أضف زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو ثم امزج مجدداً وبهذا تكون الوصفة جاهزة للاستخدام.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وجففيه بلطف ثم ضعي هذا المزيج الكريمي على بشرة وجهك بالكامل.

دلكي بشرتك لمدة دقيقتين بهذا الكريم ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك ورطبيها.

ضعي هذا الكريم على بشرتك كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش وستحصلين على نتائج رائعة. عمر شويل - جدة كريم سحري مضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس يزيل التجاعيد ويشد البشرة بفاعلية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم سحري مضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس يزيل التجاعيد ويشد البشرة بفاعلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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