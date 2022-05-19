احترفي تحضير الارز البسمتي وطرق كثيرة لبعض الاضافات التي تناسبه

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الأرز البسمتي أو مايطلق عليه أرز العزائم من ألذ أنواع الأرز التي تقوم بتحضيرها ربة المنزل وخاصة في العزائم المختلفة. وقد إعتادت بعض ربات المنزل بتقديمه بطريقة واحدة فقط وهو الأرز البسمتي الأصفر. ولكن الأرز البسمتي له طرق كثيرة جدا لتحضيره كالأرز بالخلطة والأرز باللحمة المفرومة والأرز بالخضار والأرز بالبشاميل واليوم سوف نعرفك على ألذ طريقة تعدين بها الأرز البسمتي. طرق مختلفة لإعداد الأرز البسمتي هناك الكثير من الطرق التي يمكن اتباعها لتحضير طبق أرز بسمتي لذيذ ومنها ما ياتي: طريقة تحضير الأرز البسمتي بالخلطة: 2 كوب من الأرز البسمتي. 3 كوب من الماء الساخن. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة كبيرة من الزبدة. 2 ملعقة كبيرة من السكر. 2 ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. مكعب مرقة. رشة من جوزة الطيب. ليمون مجفف. 5 من ورق غار. 3 فصوص من الحبهان. 5 من القرنفل. ربع كوب من الزبيب. لعمل كبدة للأرز البسمتي بالخلطة نحتاج إلى: نصف كيلو من الكبدة. ثوم مفروم. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير الأرز البسمتي بالخلطة: في إناء عميق على النار نضيف ملعقتين من السكر ونتركهم على النار مع التقليب حتى يتم كرملة السكر.

نضيف إلى السكر المكرمل 3 أكواب من الماء الساخن ويقلب جيدا.

نضيف إليهم عود من القرفة وورق غار وقرنفل وليمون مجفف وحبهان.

ونضيف مكعب مرقة ونقلب جيدا ونترك الخليط على النار حتى الغليان.

في إناء على النار نضيف الزيت والزبدة ثم نضيف الأرز البسمتي المغسول جيدا.

نضيف إلى الأرز الملح والقرفة المطحونة ورشة من جوزة الطيب ونقلب جيدا ونشوح الأرز جيدا على النار.

ثم نضيف إليه خليط الماء والسكر المغلي ونقوم بتغطية الإناء.

بعد أن يتشرب الأرز نزيل منه أي مطيبات كالقرنفل والليمون المجفف وورق الغار والقرفة.

ثم نضيف الزبيب ونقلب الأرز جيدا ثم نتركه على نار هادئة لمدة من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة.

في وعاء عميق نضيف الكبدة المقطعة إلى قطع صغيرة ثم نضيف لها الثوم والملح والفلفل الأسود وعصير نصف ليمونة.

نقلب الكبدة بالمكونات ثم في طاسة على النار نضيف زيت ساخن ونضيف الكبدة ونقليها بالإستمرار ثم نصفي الكبدة من الزيت جيدا.

في طبق كبير نضيف الأرز البسمتي بالخلطة ونضع فوقه الكبدة ويمكن إضافة مكسرات محمصة. عمر شويل - جدة احترفي تحضير الارز البسمتي وطرق كثيرة لبعض الاضافات التي تناسبه - ثقفني

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