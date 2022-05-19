نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار من أشهر طبيب عظام لا حاجة لجراحة الغضاريف أقوي علاج يغذي الغضاريف ويعيد إنتاجها في المقال التالي

علاج الغضاريف بدون التدخل الجراحي و الحاجة إلي تسريع عملية الشفاء ،وذلك عند وقوع الإصابة أو الوقاية من البداية، حيث تستقبل العيادات و المستشفيات يوميا الكثير من الإصابات، التي تعاني من مشاكل في الأنسجة أو إصابات في المفاصل و الغضاريف، ومشاكل العظام المختلفة ليس فقط لكبار السن و لكن لشباب وما فوق نتيجة للكثير من العوامل، لذلك سنعرض لكم في هذا المقال الحل الأمثل للتخلص من هذه المشاكل دون الحاجة إلي التدخل الجراحي. أسباب مشاكل الغضاريف يعد السبب الرئيسي في مشاكل الغضاريف هم نقص الكولاجين، حيث يعد الكولاجين من البروتين الأكثر وفرة في أجسادنا، حيث يمثل الغراء الذي يربط العظام ببعضها.

يوجد في الأسواق و الصيدليات الكثير من المكملات الغذائية التي تمد الجسم بالكولاجين اللازم للعظام، لكنها بالفعل تكون باهظة الثمن.

تعد شوربة العظام من أسهل وأقلها تكلفها للحصول علي الكولاجين، من مصادره الطبيعية ولذلك عليك اختيار النوع الأفضل من مرق العظام، ويفضل اختيار النوع الأفضل من الحيوانات التي تتغذي علي الأعشاب الجيدة.

يساعد الكولاجين علي تحريك عظامنا دون ألم أو انزعاج، وعلي الرغم من أن أجسامنا تنتج الكولاجين بشكل طبيعي، لكنه عند ممارسة تمارين الحديد أو الرياضيات الثقيلة أو عند المعاناة من بعض مشاكل المفاصل أو مشكلات في الأنسجة الرخوة، فغن الجسم يحتاج لمكملات الكولاجين الغذائية في ذلك الوقت.

أكد اكبر الطبيب العالمي جوش أكس مؤلف كتاب الطعام السيئ، و الذي يختص بجزء منه في التحدث عن الكولاجين وأهميته، حيث أكد علي فوائد مرقة العظام وكم أنها تعد من اهم مصادر الكولاجين، علي الشخص العادي تناول من كوب إلي اربع أكواب من شوربة أو مرق العظام. أهمية مرق العظام في علاج الغضاريف و مشاكل العظام يساعد علي الشفاء من ألم و إلتهاب المفاصل. يعد من أهم المصادر للحصول علي الأحماض الأمينية و البروتينات الهمة لبناء العضلات. يساعد في بناء المفاضل و الأنسجة الضامة، وكذلك بطانة المعدة مما يجعله من اهم العناصر للصحة الجهاز الهضمي. يدعم ليونة المفاصل وصحتها في الجسم كما يدعم الأنسجة الضامة ومرونتها. عمر شويل - جدة خبر سار من أشهر طبيب عظام لا حاجة لجراحة الغضاريف أقوي علاج يغذي الغضاريف ويعيد إنتاجها - ثقفني

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