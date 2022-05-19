أفضل تقشير البشرة وتنعيمها لأجمل وأروع إطلالة لك سيدتي وأفضل من مراكز التجميل والعناية بالبشرة

تقشير البشرة وتنعيمها من أكثر وأهم الاشياء التي تبحث عنها كل سيدة وفتاة بشكل كبير، ويعتبر من أفضل الأشياء التي تساعد على نظافة البشرة ونضارتها ومن أهم ما يظهر المرأة بمظهر لائق وجذاب ومميز، ولذلك تسعي كل سيدة وفتاة في البحث عن أقوي الطرق للوصول لأحسن نتيجة فعالة في جمال بشرتها ونقائها، التقشير الجيد والتنظيف من أهم العوامل التي تؤثر بشكل طبيعي للحصول على أجمل إطلالة لك سيدتي، كما أنه فعال علي بشرتك ولابد أن نقوم بعملها في المنزل وذلك لتجنب حدوث أي تدهور وتلف للبشرة، لذلك يجب علينا الابتعاد بتاتا عن أستخدام الكريمات الكيميائية الضارة، وكما يعتبر تنظيف البشرة وتقشيرها الجيد والفعال هام جداً بالنسبة للبشرة فهو يساعد علي ترطيبها جيدا وتنعيمها، وكل ذلك بأقل تكلفة ممكنة وللحصول علي بشرة نقية لابد من تنظيف البشرة جيدا وأيضا تقشيرها جيدا، والذي يساعد على تقليل الدهون والعرق بالبشرة والتخلص من اللون الغامق الذي يحدث بالبشرة وذلك لبشرة نقية وطبيعية وجميلة وبأقل مكونات ممكنة، وكما يعمل التقشير الجيد علي التخلص نهائيا من علامات الشيخوخة المبكرة، وكذلك يعمل أيضا علي التخلص بشكل كبير من الرؤوس السوداء المزعجة جداً ومن حب الشباب أيضا، كما يساعد التقشير الجيد أيضا علي تغذية البشرة وتنشيط دورتها الدموية بشكل كبير، وعلينا الابتعاد نهائيا عن المواد الضارة بالبشرة والتي تعمل علي هيجانيها عند تقشير البشرة، وكما أن استخدام المواد الطبيعية المناسبة لنوع كل بشرة ويجب قبل النوم مراعاة تنظيف البشرة جيدا وتقشيرها بشكل دائم، وذلك للتخلص من الجلد الميت بالبشرة ولابد من تريح البشرة لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد كل عملية تقشير، ويجب علينا غسل البشرة جيدا وتجفيفها جيدا بفوطه ناعمة وقطنية وتجفف برفق، ويعتبر الجلد الميت هو العامل الرئيسي لتغير لون الجلد للون الغامق.

طريقة تقشير البشرة وتنعيمها ومكوناتها

المكونات

ملعقة سكر.

ملعقة صغيرة حليب.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير