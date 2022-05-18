كنز أغلى من الذهب.. تناول 3 ثمرات من البرقوق مرة واحدة أسبوعيًا وانظر ما سيحدث في جسمك من معجزات

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عمر شويل - جدة فوائد تناول البرقوق، البرقوق من الفواكه التى تشبه شكل المشمش والخوخ من الخارج، ولكن تختلف في اللون والطعم، حيث تحتوي على مذاق مختلف تماماً، يجعلك تشعر كأنك تأكل أشهي الفواكه، حيث تختلف في طعمها عن باقي الفواكه، كما إنها من الفواكه الشتوية والتى يطلق عليها بالفواكه الحجرية لاحتوائها على قطعة بذرة كبيرة في الوسط من الداخل، حيث يختلف حجمها ولونها الخارجي ومصدر زراعتها من نوع لآخر، فهناك برقوق أوروبي وآخر آسيوي وآخر ياباني وآخر دمسون، ويختلف كل نوع عن الآخر في الشكل والحجم والطعم، كما يحتوي البرقوق على ألياف غذائية عالية تغذى الجسم وتعالج مختلف الأمراض، لذا سوف نوضح لكم فوائد تناول البرقوق.

فوائد تناول فاكهة البرقوق

يندهش الكثير عند مشاهدة فاكهة البرقوق بمحلات الفاكهة، حيث أنها من الفواكه المستوردة والتى تحمل طعم وفوائد صحية عديدة، فهي تحسن من صحة القلب، كما تساعد على ضبط مستوي السكر والضغط في الجسم بفضل الألياف الغذائية الموجودة بها، كما تقدم للجسم فوائد أخري سوف نستعرضها لكم.

1. تعزيز صحة القلب والشرايين

تساهم فاكهة البرقوق على تحسين صحة القلب، وذلك من خلال احتوائها على ألياف غذائية تساهم في ضبط مستوي ضغط الدم، وبالتالي تحافظ على نشاط الدورة الدموية، ويقلل من خطر انسداد الشرايين وتصلب الأوعية الدموية، التى قد تسبب الإصابة بجلطات القلب.

2. تنظيم مستوي السكر في الدم

يلعب البرقوق دور هام في تنظيم مستوي السكر في الدم، حيث أن تناولها يساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري.

3. تحسين مستوي الهضم

يتمكن فاكهة البرقوق من تحسين مستوي الهضم بفضل احتوائها على ألياف غذائية، تساهم في تحسين مستوي الجهاز الهضمي، وتعالج الإمساك واضطرابات المعدة، كما يخفف من آلام القرحة المعوية.

4. تقوية الجهاز المناعي

البرقوق يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، حيث يحتوي على فيتامين ج الذي يحسن من صحة مناعة الجسم، ويعزز من إنتاج كرات الدم البيضاء التى تقوي المناعة.

5. مكافحة مرض السرطان

فاكهة البرقوق تحتوي على مركبات تساهم في مكافحة نمو الجذور الحرة التى تسبب الإصابة بأمراض السرطان، لذلك ينصح بتناوله.