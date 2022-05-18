نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض من اول مره خلطة الشبه لتبييض الوجه واليدين والركب والاكواع والمناطق الداكنه بالجسم من اول استعمال لن تصدقي انه سحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن فوائد الشب للتبييض والرؤوس السوداء والتجاعيد قد سمعت عنها ، لذلك فهو أحد المكونات التي ترغب العديد من النساء في الحصول على بشرة نضرة ونقية. الشب مركب كيميائي مكون من أملاحين ، كبريتات البوتاسيوم وهيدرات الألومنيوم ، ولذلك يستخدم في تحضير العديد من التركيبات التجميلية والعلاجية. يأتي الشب بأشكال عديدة ، رطبًا وصلبًا ، على شكل أقراص ، ويعد من أفضلها ، خاصة لونه الأبيض. فيما يلي سوف نتعرف على فوائد الشبة للتبييض وأهم الوصفات التي يتم استخدامها فيها.

خلطة الشبه لتبييض البشرة والمناطق الداكنة

خلطة الشبه لتبييض البشرة واليدين

تعمل الشبه على التخلص من بقع البشرة الداكنه وتفتيح البشرة لعشر درجات افتح اليك خطوات عمل خلطة الشبه لتفتيح البشرة

مكونات خلطة الشبه لتبييض البشرة :

ملعقة من الشبه المطحونه كبيره

ملعقة من النشا

نصف ليمونه

ملعقة من الجلسرين

قومي بمزج جميع المكونات السابقه سويا حتى تحصلي على قوام متماسك وللحصول على افضل النتائج يستخدم يوميا

خلطة الشبه لتبييض المناطق الحساسه

يمكنك استخدام الشبه بعد ازالة الشعر الزائد لتعمل على تهدئة المنطقه وتعمل على التخلص من الحبوب التي تظهر بعد الازالة وهذا لترطيبها الفعال على الجلد اتبعي الخطوات للحصول عليه

مكونات خلطة الشبه لتبيبض المناطق الحساسه:

كمية من مسحوق الشبه مناسبه

اربع ملاعق جليسرين

اربع ملاعق زيت زيتون

ثلاث ملاعق ماء ورد مع كريم ترطيب الذي يوجد لديك

قومي بمزج جميع المكونات سويا ثم ضعيها على المنطقه المراد تبييضها ثم قومي بشطفها وستلاحظي الفرق

خلطة الشبه لتبيبض الابط

تعمل الشبه على التخلص من رائحة العرق وهذا لفعاليتها القاتله للبكتيريا كما تعمل على تفتيح وتبييض الابطين مع استمرارية الاستخدام اليومي اليكي طريقة عمل الخليط

ملعقة من مسحوق الشبه

ربع ملعقة من الكركم

ملعقة من البيكربونات الصوديوم

ثلاث ملاعق ماء الورد

قومي بمزج جميع المكونات سويا ثم قومي بدهن الابط وتركه مدة ١٥ دقيقه ثم يغسل وتكرر ثلاث مرات اسبوعيا وهذا للحصول عل تفتيح سريع

خلطة الشبه لتبييض الركب والاكواع

مكونات الخليط :

ملعقة من الشبه المطحونه

ثلاث ملاعق من الليمون

ملعقتين من الخل

تخلط جميع المكونات سويا ثم قومي بدهن المكونات على المنطقة المراد تفتيحها مدة خمسة عشر دقائق وتكرر مرتان اسبوعيا لتحصلي على نتائج مطلوبه.