اسرار افضل طريقة لعمل الكرشة وتنظيفها مع خلطة المطاعم

تعد الكرشة من الذ اكلات اللحوم وهى من الاكلات الشعبية والمنتشرة فى مصر وبعض الدول العربية. والكرشة من الاكلات ذات القيمة الغذائية العالية والمفيدة لصحة الانسان. والكرشة من الاكلات السهلة فى التحضير والتجهيز مع اتباع الخطوات الصحيحة. واذا علمت الأمهات وربات البيوت أهمية وفوائد الكرشة لظلت تقوم بتحضيرها وتقديما الى الاسرة. وتتميز الكرشة بالطعم والمذاق اللذيذ والشهي ومن خلال هذا المقال نتعرف على طريقة عمل الكرشة الصحيجه وكيفية تنظيفها بسهوله.

طريقة عمل الكرشة المصرية مثل المحلات

يتم تحضير الكرشة من لحم الكرشة والطماطم والبهارات المتنوعة. ولا تحتاج الكرشة الى مجهود او وقت فى التحضير. وتسطيع ربات البيوت ان تقوم بتحضيرها بسهولة فى المنزل بدل من الشراء من المطاعم بتكلفة عالية. ومن خلال السطور التأليه نوضح اسهل وافضل طريقة لعمل الكرشة المصرية الشهية.

مكونات الكرشة الكمونية المصرية

الكميه حسب الحاجه والرغبة.

مقدار كيلو ونصف من الكرشة.

ثم ثلاث ارباع كيلو من الطماطم المفرومة.

حبتان من البصل المفروم.

مع سبع حبات من الثوم المفروم.

أيضا ملعقة كبيره من الكمون.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

ثم اربع حبات من الهيل.

مع حبتان من القرفة.

رشه خفيفة من الزنجبيل.

ثم ثلاث ورقات من اللورى.

ثلاث ملاعق من الزيت او السمن.

نصف كوب من ملح الليمون للتنظيف.

خطوات عمل الكرشة الكمونية اللذيذة

طريقة تنظيف الكرشة

يتم غسل الكرشة جيدا ثم توضع فى وعاء مناسب ونقوم برش ملح الليمون على الكرشة جيدا ويترك خمس دقائق.

وضع كميه من الماء المغلي على الكرشة وتترك نصف ساعة. نجد ان الطبقة المتراكمة على الكرشة تفتت واسبح من السهل ازالتها.

بواسطة سكين يتم إزالة الطبقة الموجودة على الكرشة.

ثم غسل الكرشة تحت صنوبر الماء مع الفرك جيدا باليد.

يتم تقطيع الكرشة الى قطع حسب الرغبة.

طريقة التسوية