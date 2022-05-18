اعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بمكونات اقتصادية ناجحة 100% بطعم احلي من الجاهز

تدخل الجبنة الموتزريلا في إعداد مختلف الأطعمة، حيث يتم إضافتها إلى البيتزا والكريب والمكرونة بالبشاميل وغيرها من الاكلات والمعجنات التى يتم إضافة جبنة الموتزريلا عليها حتى تعطي تلك الأكلات طعم مميز وشهي، كما تساعد على عمل قوام مطاطي للأطعمة أثناء تناولها، لذلك تقوم الأمهات بإضافتها على مختلف المعجنات والمخبوزات، ولكن تواجه الأمهات مشكلة أثناء شرائها فهى مرتفعة الثمن، وتحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة لشرائها بشكل شهري، لذلك يبحث الأمهات عن طريقة عمل الجبنة الموتزريلا في المنزل بمكونات طبيعية و بسيطة، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

مكونات الجبنة الموتزريلا

بمكونات بسيطة يمكنك إعداد الجبنة الموتزريلا في المنزل، ولا تحتاجين إلى مبالغ مالية كبيرة لشراء تلك المكونات، كما أن إعدادها في المنزل سوف يوفر عليكي سيدتي الكثير من المال، وكذلك تضمنين جودة المكونات، ويمكنك تحضيرها من خلال تحضير المكونات التالية.

كيلو من الحليب كامل الدسم.

ملعقة من ملح الليمون صغيرة.

ربع كوب من الخل.

طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا المطاطية

لعمل أفضل المعجنات والمخبوزات لابد من إضافة الجبنة الموتزريلا عليها، لذلك لا تستغني الأمهات عن تواجدها داخل المطبخ، كما أن إعدادها لا يحتاج إلى مجهود كبير، ولتحضير الجبنة الموتزريلا في المنزل تابعي الخطوات التالية.

نضع الحليب كامل الدسم في وعاء ونتركه لمدة يوم كامل حتى يروب.

بعدها نضيف ملح الليمون والخل على الحليب ونقلب جميع المكونات.

عليكي وضع الحليب على نار هادئة ونستمر في التقليب.

عند التقليب سوف تجدين تكوين كتل مطاطية من الحليب.

يتم الضغط على هذه الكتل وإخراجها من الحليب.

نستمر في التقليب وإخراج جميع الكتل المتجمعة وعصرها من الحليب.

نجمع جميع الكتل في وعاء ونضعها في الفريزر لمدة ساعة على الأقل.

يتم إخراج الجبنة من الفريزر وبشرها واستخدامها.

فوائد الجبنة الموتزريلا