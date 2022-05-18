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يعتبر بسكويت النشا من المخبوزات التي تتميز بطعم لذيذ يختلف عن باقي أنواع البسكويت، ويمكنك عمله في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة وطريقة تحضيره سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، والبسكويت بأنواعه محبب جداً للأطفال لمذاقه الشهي اللذيذ، ويتم إعداده في الأعياد والمناسبات حيث يتم تقديمه للضيوف، كما أنه وجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل بسكويت النشا بكل سهولة وبطعم مميز. مكونات بسكويت النشا

2 كوب من نشا الذرة ٢٢٠ جرام

نصف كوب من الحليب المحلي المكثف (١٨٠ جرام)

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة ٤٠ جرام.

ملعقة كبيرة ممتلئة من الزبدة ٥٠ جرام. مكونات الحليب المحلي المكثف كوبين من السكر.

كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الماء الساخن. للتزيين شوكولاتة مذابة. طريقة التحضير أولاً نقوم بعمل الحليب المحلي في الخلاط الكهربائي نضع السكر والحليب البودرة وملعقة كبيرة من الزبدة وكوب من الماء المغلي ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام ثقيل وناعم. ثم نأخذ نصف كوب من خليط الحليب المحلي المكثف ونحتفظ بباقي الكمية في الثلاجة لحين الاستخدام. في إناء عميق نضع كوبين من النشا وثلاث ملاعق من الحليب البودرة وملعقة كبيرة من الزبدة ثم نضيف نصف كوب من الحليب المحلي السابق تحضيره ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم تشكل العجينة إلي كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت ومبطنة بورق زبدة مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية ثم نضغط على الكرات باستخدام شوكة طعام. ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ مئوية على الرف الأوسط لمدة ١٠ دقائق مع المتابعة من حين لآخر حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي خفيف من أسفل. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ويترك البسكويت حتى يبرد تماماً قبل تحريكه. عندما تبرد قطع البسكويت نضعها في الشوكولاتة المذابة للتزيين. توضع على صينية بها ورق زبدة ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة ويصبح البسكويت جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة بملعقة زبدة جربي بسكويت النشا بدون بيض أو دقيق - ثقفني

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