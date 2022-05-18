بأقل التكاليف اصنعي بسكويت الشاي الهش في 10 دقائق فقط

بسكويت الشاي الهش، من ألذ وأفضل أنواع المخبوزات التي يتم تحضيرها داخل المنزل يتم تحضيره من خلال طريقة سهلة جداً وبسيطة، يعتبر من أنواع البسكوت السهلة والاقتصادية التي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت أو المكونات، يعتبر أفضل بكثير من البسكوت الجاهز المعلب فهو بسكويت بيتي يتم تحضيره بطريقة مضمونة ومكونات معروفة داخل المنزل، يمكن عمله بكمية كبيرة والاحتفاظ به داخل علبة محكمة الغلق، يعتبر من ألذ أنواع البسكويت المحببة لدي الأطفال والكبار، فهو لها مذاق خاص مع كوب الشاي أو الحليب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الشاي البسيط بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت الشاي الهش بالمنزل

يتكون البسكويت من مكونات سهلة واقتصادية هي كما يلي:ـ

2 كوب وثلاث أرباع كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الزبدة الذائبة أو ثلاث أرباع الكوب من زيت الذرة.

رشة من الملح.

كوب من السكر الأبيض البودرة.

للتزيين

سكر خشن.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الشاي الهش من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق وكبير ويتم فيه نخل الدقيق الأبيض جيداً بواسطة منخل سلك حتى نتخلص من والتكتلات والشوائب. ثم نقوم بإضافة النشا والملح والبيكنج بودر ونخلط جميع المكونات حتى تتجانس بشكل جيد. نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع فيه الزبدة الذائبة والسكر البودرة. ثم نخلط المكونات جيداً على سرعة متوسطة لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع دقائق. نضيف البيض بالتدريج إلى خليط السكر والزبدة فتتم إضافة البيضة الأولى، ثم نضيف سائل الفانيليا ونخلط المكونات حتي تختفي البيضة. بعد ذلك نضيف البيضة الأخرى ونخلط مرة أخرى على نفس السرعة، حتى يصبح لدينا قوام هش وكريمي. ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق والنشا إلى خليط الزبدة والسكر ثم نخلط المكونات جيداً بسرعة بطيئة حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة ومتماسكة. نقوم بوضع العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق ثم نقوم بجمع العجينة باليد مرة أو مرتين حتى تصبح لدينا كرة من العجين. ثم توضع في وعاء مناسب ثم تغطي بكيس بلاستيك ويترك في الثلاجة حتى تتماسك قليلاً.

طريقة التشكيل

نقوم بفرد العجينة على نفس السطح المرشوش عليه الدقيق بواسطة النشابة، حتي تصبح بسمك يتراوح من 1- 2 سم. ثم يقطع بواسطة القطاعات الخاصة بالبسكويت على شكل دوائر أو مربعات أو حسب الشكل الذي نرغب به. ترص قطع البسكويت في صواني فرن قصيرة الحافة مبطنة بمادة دهنية أو بالزيت أو السمنة مع مراعاة ترك مسافة 2 سم بين كل قطعة والأخرى. ثم نقوم برش القليل من السكر الخشن فوق قطع البسكويت، ثم نقوم بوضع صواني البسكويت في فرن ساخن مسبقاً على الرف الشبكي الأوسط لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون. نقوم بإخراج صواني البسكويت من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً، ثم يرفع البسكويت ويرص في طبق التقديم ويقدم بجانب كوب الشاي الساخن بألف هنا وشفاء.

ملاحظات هامة