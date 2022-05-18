نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا اصنعي بنفسك كريم الأساس السحري لإخفاء عيوب البشرة في المقال التالي
يعد كريم الأساس من الكريمات القوية التي تعمل على إخفاء العيوب من البشرة والحصول على بشرة نقية وصافية خالية من العيوب المزعجة، حيث أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لإخفاء عيوب البشرة دون اللجوء إلى مواد كيميائية تؤدي إلى تلف البشرة تظهر بشكل دائم، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل بمواد طبيعية، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أن جميع المكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس السحري بسهولة في المنزل.
مكونات عمل كريم الأساس
يتكون كريم الأساس من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.
- قطرتان من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- مقدار ملعقة كبيرة من بودرة التلك.
- سبع قطرات من ماء الورد.
- قطرتان من خل التفاح.
خطوات الإعداد والتحضير
لتحضير كريم الأساس بشكل ناجح وبطريقة بسيطة في المنزل يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لعدم شرائه من الخارج هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-
- نحضر وعاء من عميق من البلاستيك نضع به الجلسرين واللبن ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الخميرة والنشا ونقلب بإستمرار جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة بودرة التلك وماء الورد ونمزجهم جيداً ثم نضيف خل التفاح ونمزجهم جيداً ثم نقوم بوضعه في علبة فارغة ونظيفة.
خطوات إستخدام كريم الأساس
سوف نقدم خطوات بسيطة لكيفية إستخدام كريم الأساس في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر للتخلص من أي شوائب أو أتربة.
- بعد ذلك نقوم بوضع كريم مرطب مناسباً ونتركه حتى تتشربه البشرة.
- نقوم بوضع كريم الأساس ونقوم بتوزيعه جيداً.
- ونفرده على البشرة بشكل جيد.
- ثم ننتظر قليلاً إلى أن تتشرب البشرة كريم الأساس ثم نقوم بعدها بوضع البودرة.
- وبهذا نكون قد قدمنا كريم الأساس المعجزة في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائه من الخارج.
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