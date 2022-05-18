خبز النوتيلا أحلى خبز حلو ببيضة واحدة سهل التحضير وبدون فرن

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هناك العديد من الوصفات لعمل الخبز الحلو ومنها خبز النوتيلا الذي يمكنك التنويع في حشواته على حسب الذوق ومنها الكاسترد أوالشوكولاتة أو المربى، فالخبز بأنواعه من المكونات الأساسية لمعظم موائد الطعام لأنه يساعد على الشعور بالشبع، وتحرص كثير من الأمهات على عمل الخبز الحلو وتقديمه كوجبة إفطار خفيفة للأطفال، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز النوتيلا لتقديمه لأسرتك بين الوجبات أو كإفطار خفيف فهو سهل وسريع التحضير ومكوناته بسيطة ومتوفرة في المنزل. مكونات خبز النوتيلا

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الخبز الحلو بالمقادير المضبوطة للحصول على مذاق مميز: كوب ونصف من الحليب.

نصف كوب من السكر.

كوبين من الدقيق خاص بالمخبوزات.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب سكر بودرة ناعم للتزيين.

للحشو (نوتيلا، مربى، شوكولاتة، كريمة كاسترد ). طريقة التحضير

يتم تحضير خبز النوتيلا بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي: ضعي كوب ونصف من الحليب الدافئ في إناء عميق مع نصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة وقلبي جيداً . ضعي على الخليط السابق بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من الزيت وقلبي بالمضري اليدوي حتى تختفي البيضة . ثم أضيفي كوبين من الدقيق المخصص للمخبوزات تدريجياً مع ربع ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وقلبي ثم نعجن باليد حتى تتماسك وتصبح عجينة قوامها متماسك وليس طري. ضعي ملعقتين كبيرتين من الزبدة مع العجينة وتعجن مدة كافية حتى تمتزج الزبدة مع العجينة وتصبح ناعمة ولا تلتصق باليد ثم تغطى لمدة ساعة لتختمر. بعد مرور الساعة تتضاعف العجينة قومي بوضعها على مفرش العجن وتقسيمها نصفين لفي كل نصف على شكل كرة. ثم افردي النصف الأول ليأخذ شكل الدائرة بسمك عالي قليلاً وتقسم إلى 8 مثلثات وهكذا نكرر هذه الخطوة مع النصف الثاني من العجينة. ضعي كل القطع المثلثة في صينية مدهونة ثم تغطى وتترك 40 دقيقة لتختمر مرة أخرى . في طاسة عميقة ضعي كمية كبيرة من الزيت لقلي المثلثات المختمرة على نار هادئة حتى تأخذ اللون الذهبي وتقلب على الجانب الأخر أيضاً للحصول على مثلثات هشة وفارغة من الداخل. ولحشو الخبز قومي بعمل فتحة صغيرة بعود خشبي في جانب الخبز بعد أن يبرد وقومي بوضع النوتيلا في كيس حلواني ثم ضعي كمية مناسبة منها في الفتحة الصغيرة من الخبز حتى يصبح المثلث محشو بالنوتيلا من الداخل. وللتزيين نضع مثلثات خبز النوتيلا في السكر المطحون حتى تغلف تماماً ويصبح لونها رائع وتقدم بألف صحة وعافية. طريقة عمل كريمة الكاسترد المكونات كوب وربع حليب.

ملعقة كبيرة وربع بودرة كاسترد.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير نذوب بودرة الكاسترد والسكر والحليب البودرة مع كوب وربع حليب على البارد ثم نرفع المكونات على نار متوسطة مع استمرار التقليب. عندما يثقل القوام نطفي النار ونترك كريمة الكاسترد تبرد تماماً قبل استخدامها في حشو الخبز. طريقة عمل النوتيلا الإقتصادية المكونات كوب حليب.

كوب سكر بودرة.

2 كوب ونصف حليب مجفف.

نصف كوب كاكاو خام.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة من نكهة البندق أو الفانيليا. طريقة التحضير نضع المكونات كلها في الخلاط ونخفقها جيداً مع إضافة الزيت بالتدريج حتى تمتزج المكونات تماماً. تعبأ النوتيلا في علبة نظيفة وجافة وتغلق بإحكام ثم تحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. عمر شويل - جدة خبز النوتيلا أحلى خبز حلو ببيضة واحدة سهل التحضير وبدون فرن - ثقفني

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