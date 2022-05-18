صاروخ التبيض للعرايس.. كريم النشا والليمون المبهر لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة في دقائق

تعتني المرأة بجمالها بين الحين والأخر وتتجه لتفتيح وتبيض البشرة بالمواد الطبيعية مثل النشا والليمون التي تعمل على نضارة واشراق البشرة وعلى إزالة التجاعيد والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة، فالليمون له تأثير سريع في تفتيح وتبيض البشرة لأنه خالي من المواد الكيميائية ولكنه يعمل على إزالة البكتيريا والحبوب الصعبة التي تتواجد في الجسم، وينصح أطباء التجميل باستخدام المواد الطبيعية بدلا من اللجوء إلى المواد الكيميائية التي لها تأثير سلبى على البشرة والبعد عن الكريمات المصنوعة من تلك المواد واستخدام كريمات طبيعية مصنوعة من مواد التي تشتمل على معادن وفيتامينات التي تحتاجها البشرة.

مكونات كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

يعد الليمون عامل أساسي في تفتيح البشرة لأنه يعمل على ازاله حب الشباب لأنه يحتوي على مواد مضادة للبكتريا ويدخل في تكوينه فيتامين C ويحتوي أيضا على حمض الستريك الذى له دور في معالجة البشرة من الرؤوس السوداء.

المكونات:

1 ملعقة من النشا كبيرة.

•1/2 ملعقة زيت زيتون كبيرة.

• 5 نقط ماء ورد.

• 1 ملعقة فازلين صغيره.

•ملعقتان كبيرتان عصير الليمون.

•علبة جليسوليد.

طريقة تحضير كريم الليمون والنشا لتبييض البشرة

•نحضر إناء صغير ونضع فيه معلقة كبيرة من جليسوليد ونخلط معها ملعقة كبيره فازلين ونخلط المكونات جيدا حتى تختلط مع بعضها.

•ثم نضع زيت الزيتون مع ماء الورد ونقلب جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

• نقلب المكونات جيدا ونضيف ملعقة من النشا حتى تحصلي على قوام كريمي.

•نضيف عصير الليمون الى الخلطة السابقة و نقلب الوصفة جيدا.

•تنظف البشرة جيدا بالماء ثم نجففها.

•نضع الخليط على البشرة بشكل دائري.

• والانتظار حتى مرور 1/2 ساعة على الوجه.

•تنظف البشرة جيدا بالماء.

فوائد النشا للبشرة

بعد التعرف على كريم النشا والليمون، لابد من التعرف على فوائد النشا للبشرة لا حصر لها فهي تعمل على إزالة البثور السوداء والبقع الداكنة وإزالة حب الشباب الذي تتواجد في البشرة وإزالة الزيوت الزائدة التي تتراكم على البشرة والتخلص على بقايا الجلد