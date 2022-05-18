بكيلو من الدقيق حضري كمية من المنين بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة

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المنين بالعجوة ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعبر من الحلويات التي يحبها الكثير والتي يمكن حشوها بالعجوة أو الملبن وغيرها من الحشوات، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي اخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة لعملها لأبنائها، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وخاصتاً في مصر ويرجع أصل هذه الحلوى الي المطبخ المصري، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المتين بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل المنين بالعجوة
يتكون منين بالعجوة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- كوب ونصف من السمنة أو الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية من الماء للعجن (على حسب اللزوم).
- مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة
- ملعقة صغيرة من السكر
- نصف كوب من الماء الدافئ للخميرة.
مقادير الحشوة
هناك بعض المكونات التي تحتوي عليها الحشوة وهي كالاتي:-
- نصف كيلو من التمر المنزوع منه النواة، ومطحون.
- ملعقة صغيرة ونصف من القرفة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 3 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على بعض الخطوات لتحضير عجينة المنين وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق الأبيض، والملح، ومزيج الخميرة( هو ملعقة السكر ونصف كوب الماء الدافئ)، والزبدة، والماء، وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيداً، حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة نترك جانباً لمدة ساعة أو أكثر، حتى ترتاح وتختمر.
طريقة إعداد الحشوة
سوف نتعرف على طريقة حشوة المنين بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به التمر المطحون، والقرفة، والسمسم، والزبدة، وقومي بعجن هذه المكونات جيداً.
- قومي بفرد العجينة على سطح مستوي أو على رخامة المطبخ، وقطعيها على شكل مستطيلات طويلة ومتوسطة الحجم.
- ثم قومي بحشو كل المستطيلات من العجينة بالحشوة، ونضعها في صينية بها ورق الزبدة.
- نغطي الصينية، ونتركها لمدة ساعتين ونصف، حتى ترتاح.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تستوي، وتأخذ الون الذهبي.
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