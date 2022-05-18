طريقة عمل الدونات المحشيه بعجينه هشه و قطنية مثل الجاهزة تمامًا بمكونات بسيطة واقتصادية

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طريقة عمل الدونات المحشية، هناك الكثير من الوصفات الحلوة التي نالت على إعجاب الجميع الصغير والكبير، ولذلك يطلب الأطفال دائما من الأمهات شرائها من الخارج من المحلات وهي الدونات، حيث أصبحت من أخف الحلويات الشهية والاقتصادية و اللذيذة جدًا، ومن السهل جداً تحضيرها من المنزل وهذا لأن طريقة تحضيرها لا تحتاج سوى خطوات بسيطة جداً، كما يمكنك أيضا حشو الدونات بحشوات كثيرة جدًا مثل الكاسترد والنوتيلا والمربي وصوص الكراميل ويمكنك أيضاً تركها بدون حشو وسنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بأبسط الخطوات. الدونات المحشية 6 كوب و نصف دقيق.

⅓ كوب زبده بدرجه حراره الغرفه.

2 معلقه كبيره خميره.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع معلقه صغيره ملح

2 بيضه كامله.

كوب ونصف حليب. حشوة الكاسترد 2 صفار بيضة

باكيت من الفانيليا.

2 كوب من الحليب.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب نشا. طريقة تحضير الدونات المحشية سنبدأ في البداية بتحضير العجينة نقوم بوضع الحليب السائل و الخميرة و السكر مع بعضهم في وعاء كبير.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نضيف 2 حبة من البيض و الفانيليا ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يختفي أثر البيض.

يغطى الوعاء لمدة ربع ساعة لكي تتفاعل الخميرة.

نقلب الدقيق ورشة الملح ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك ستلاحظين أن الخميرة كونت طبقة من التخمير على سطح الخليط.

عند ذلك قومى بوضع الدقيق وقلبي المكونات حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط، وقومي بعجن عجينة الدونات جيدًا.

ثم ضيفي الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، قومي بعجن الزبدة مع العجينة حتى يمتزجا مع بعضهم لا تقلقي مع العجن سوف يتم مزج الزبدة.

قومي بعجن العجينة لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تصبح طرية وناعمة، ثم نضعها في بولة ونغطي عليها ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر جيدًا ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ونقوم بفرد قسم منهم على سطح الرخامة بعد رش القليل من الدقيق.

تفرد العجينة حتى يصل سمكها 2 سم ثم نقوم بتشكيل الدونات المحشي بالقطاعة أو بالكوب.

نترك القطع تتخمر لمدة ربع ساعة.

ثم نضع طاسة على النار ونضع الكثير من زيت وعندما يسخن الزيت نقوم بتهدئة النار قليلًا تصبح متوسطة.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدونات في الزيت باستخدام عود من الخشب نقوم بتقليب الدونات في الزيت لكى تتحمر من الوجهين ويأخذ اللون الذهبي.

نرفع الدونات من الزيت ونقوم بتحريكه في سكر حبيبات إذا كنت تريدينه سادة، أو ضعيه في طبق حتى يهدأ.

ثم نضع الكاسترد في كيس حلواني ونقوم بحشو قطع الدونات من المنتصف ويمكنك حشوها بالمربي أيضاً، ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدونات المحشيه بعجينه هشه و قطنية مثل الجاهزة تمامًا بمكونات بسيطة واقتصادية - ثقفني

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