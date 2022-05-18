نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الملوخية الخضراء بمذاق لذيذ ولون أخضر فاتح ومميز في المقال التالي
طاجن الملوخية الخضراء ، يتميز بمذاق خاص ولذيذ وشهي للغاية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية، كما أن الملوخية الخضراء مفضلة لدي الكثيرين لما لها من مذاق لذيذ، ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك طريقة عمل كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن الملوخية الخضراء.
مكونات طاجن الملوخية الخضراء
تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث ملاعق كبار ونصف من الثوم المدقوق وليس المفروم.
- ملعقة من السمن.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- كيلو من الملوخية المخرطة.
- لترين من شوربة اللحم.
- مكعب من مرقة الخضار.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن الملوخية الخضراء وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بغسل ورق الملوخية جيدا، ثم نقوم بتجفيف.
- ثم بعد ذلك نقوم بتخريط الملوخية بالمخرطة وليس بالكبة.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشوربة في حلة على النار حتى تسخن.
- وبعدما تسخن الشوربة نضيف للشوربة نصف ملعقة من الثوم المدقوق ومكعب من مرقة الخضار.
- ثم نضيف للشوربة كمية الملوخية التي قمنا بتخريطها ونقلبهم مع بعضهم البعض ونتركها تغلي في الشوربة لمدة ثلاث أو خمس دقائق تقريبا حتي يتم تسويتها.
- ويجب ألا نتركها تغلي لفترة طويلة حتي تحتفظ بدونها الأخضر الفاتح.
- ثم بعد ذلك نقوم بتحمير الثوم مع السمن ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- ونقلب الثوم على النار مع الكزبرة إلى أن يأخذ لونا ذهبيا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم إلى الملوخية ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم تكون الملوخية الخضراء بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكن تناولها مع الأرز بالشعرية أو بالخبز البلدي أو احتسائها كما هي كالحساء وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن الملوخية الخضراء بمذاق لذيذ ولون أخضر فاتح ومميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.