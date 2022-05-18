طريقة عمل برياني الفراخ السعودي الشهي واللذيذ بالخلطة والتتبيله الأصلية مثل المطاعم

يعتبر برياني الفراخ او الدجاج السعودي ذو الأصل الهندي ومن الاكلات الشهيرة والمميزة. والتي انتشرت فى جميع انحاء الوطن العربي بسبب الطعم الشهي واللذيذ. ويعد البريانى من من الاكلات المفضلة لدى الجميع فى دول الخليج عموما. وتختلف طرق تحضير برياني الدجاج او اللحم حيث يمكن تحضير البريانى بعدة طرق حسب كل بلد. وفى هذا المقال نتعرف على احسن وافضل طرق عمل برياني الدجاج.

خطوات تحضير برياني الدجاج الشهي

الكثير من الأمهات ترغب فى معرفة الطريقة الصحيحة لتحضير وعمل البريانى. وتعتبر طريقة تحضير البريانى من الطرق السهلة والبسيطة والسريعة أيضا. وحتى تتمكن جميع الأمهات والسيدات من معرفة الطريقة الصحيح لتحضير البريانى سوف نوضح ذلك فى الخطوات التأليه.

مكونات البريانى بالدجاج

مكونات التتبيلة

مقدار حبتان من الدجاج.

ثم حبتان من البصل المفروم.

مع اربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيره من القرفة والزنجبيل

أيضا ملعقة من بهار غارام ما سالا.

ثم ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

.مع ملعقة من الكمون.

أيضا ملعقة من البهارات المشكلة.

كذلك ملعقة من الملح حسب الرغبة.

كوب من اللبن الزبادي.

ملعقتان من الخل.

أيضا ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات الأرز

اربع اكواب من الأرز البسمتي طويل الحبة.

ثم اربع حبات من الحبهان.

اربع ورقات من اللورى.

ثلاث حبات من القرنفل.

حبتان من القرفة.

حبتان من اللومي.

مع ملعقة من الملح.

ملعقتان من الزيت او الزبدة.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

طريقة عمل برياني الدجاج

تحضير الفراخ

غسل الفراخ جيدا ثم تقطع كل حبه من الفراخ الى نصفين او اربع أجزاء حسب الرغبة.

نقع الفراخ فى الماء بالخل نصف ساعة لمنع أي زفارة او رائحة.

ثم تصفى الفراخ جيدا من ماء النقع وتوضع فى مصفاة.

طريقة التتبيلة

فى وعاء مناسب نضع نصف كمية البصل والثوم فقط واضافة الفلفل الأسود والملح والبهارات المشكلة.

مع التقليب واضافة اللبن والكركم والكمون والقرفة والزنجبيل وعصير الليمون و بهار غارام ما سالا.

تقلب الفراخ فى المكونات جيدا وتترك لمدة ساعة الى ساعتين حتى تتبل جيدا.

طريقة تسوية الفراخ

فى وعاء او قدر مناسب نضع الزيت او الزبدة على النار ثم إضافة الباقي من البصل المفروم والتقليب بعض الوقت.

إضافة الباقي من الثوم المفروم وتقليب المكونات حتى تذبل جيدا.

وضع قطع الفراخ بعد إخراجها من التتبيلة كما هي بالتتبيله فى الوعاء وقلب مع البصل والثوم.

تقليب الفراخ لمدة عشر دقائق حتى يصبح لونها ذهبي تقريبا أي يتغير لونها ثم إضافة اربع اكواب من الماء على المكونات.

تترك الفراخ حتى تنضج لمدة نصف ساعة على نار متوسطة.

طريقة تحضير الأرز