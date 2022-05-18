صبغ الحواجب طبيعيا بالقرنفل والقهوة” تاتو طبيعي دايم” مش هتحتاجي كوافير تاني

صبغ الحواجب بالقهوة والقرنفل، ترغب كل فتاة فى رسم حاجبيها وتحديدهما بطريقة تجعلهم أكثر جاذبية وتألقا عن طريق صبغها بالألوان المختلفة وهو ما يجعلهم يلجأون دائما إلى التقينات التجميلية الحديثة للحصول على حواجب ثقيلة وملونة بطريقة احترافية مثل تقنية التاتو أو الميكروبليدنج، ومع تعدد الخيارات وطرق صبغ الحواجب إلا أن جميع تلك الحلول مؤقتة ولا تدوم كثيرا ولابد من عمل إعادة لها من حين لأخر، ولكن تفضل الكثير من السيدات البحث عن طرق صبغ الحواجب بمواد طبيعية أمنة لا تحتوى على أي مواد كيميائية ولا تسبب أي ضرر بشعر الحاجب ويمكن تحضيرها فى المنزل بكل سهولة بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل، ومن أشهر الطرق الطبيعية المتبعة لصبغ الحواجب باللون البنى الداكن هى صبغهما باستخدام القهوة أو القرنفل وهو ما سنتعرف عليه فى الآتي لتستمتعي بحواجب ممتلئة وساحرة فى عدة دقائق.

صبغ الحواجب طبيعيا بالقهوة

المكونات

ملعقتين كبيرتين تفل القهوة.

ملعقة صغيرة كاكاو.

ملعقتين كبيرتين عسل.

ملعقتين كبيرتين زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي فى وعاء صغير ثفل القهوة مع مسحوق الكاكاو وقلبيهم معا جيدا حتى تندمج المكونات.

أضفى إلى الخليط زيت جوز الهند والعسل وامزجي جميع المكونات معا حتى يصبح الخليط متماسك ويشبه العجينة.

استخدمي فرشاة حواجب فى وضع الخليط على حاجبيك مع تحديد رسمة الحاجب حتى لا يخرج الخليط عنها.

استخدمي أعواد قطنية فى مسح أي زيادات والتخلص من بقايا الخليط ثم اتركيه على حاجبيك لمدة 20 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء جيدا وكرري تلك الوصفة عدة مرات أسبوعيا لتحصلي على أفضل النتائج وحواجب ممتلئة طوال الوقت.

صبغ الحواجب بالقرنفل

يعد القرنفل من أحد الحلول المستخدمة فى صبغ الحواجب باللون البنى الداكن المائل إلى الأسود وملئ الفراغات المتواجدة بشعر الحاجب، وذلك عن طريق اتباع الأتي: