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كفتة داوود باشا بالطريقة الأصلية هذا ما تبحث عنه عدد كبير جدًا من السيدات والأمهات، هناك الكثير من أنواع الكفتة المتواجدة في عالم الطبخ حيث تشتهر كل دولة بوصفاتها الخاصة التي تميزها توابلها وطريقة تحضيرها، ومن أشهر وأقدم أنواع الكفتة المصرية الأصلية هي كفتة داوود باشا، فهي تعد من الوصفات الشهية واللذيذة جداً وليست مثل الطرق التقليدية للكفتة ولكن تضع على صلصة طماطم يتم تحضيرها بطريقة خاصة تعطي لقطع الكفتة طعم مميز جدًا ومذاق مذاق خاص ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضيرها الاصلية. كفتة داوود باشا نصف كيلو لحمة مفرومة مرتين.

ملعقة كبيرة بقسماط.

بصلة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملح.

فلفل أسود. الصلصة 2 كوب عصير طماطم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

كوب ماء ساخن.

مكعب مرق.

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

رشة سكر.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير كفتة داوود باشا في البداية نقوم بفرم اللحم مرتين لكي ينعم قوام اللحمة تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرم البصلة ناعم جدًا ونضعها على اللحم المفروم ونضيف عليهم الملح والفلفل ونقلبهم مع بعضهم جيدًا لمدة دقيقتين لكي يمتزجا مع بعضهم.

ثم نقوم بوضع الدقيق و البقسماط وهذا لكى تتماسك الكفتة ويسهل تشكيلها.

بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة إلى كور متساوية ومتوسطة الحجم.

نقوم بوضع طاسة كبيرة على النار و نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة من السمن أو الزبدة وعندما يسخن نقوم بوضع قطع الكفتة حتى تتحمر من جميع الجوانب.

نرفع الكفتة من على النار و في طاسة تحمير الكفتة نقوم بوضع الثوم المفروم ونشوحة حتى يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نضيف على الثوم الصلصة معجون الطماطم ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نضع الملح و الفلفل الأسود ورشة السكر ونقلبهم ثم نتركهم حتى تغلى المكونات.

نقوم بوضع كوب من الماء الساخن على الصلصة ونقوم برص قطع الكفتة المحمرة ونغطي على الطاسة.

نترك كفتة داوود باشا حتى تتسبك من الصلصة مع الكفتة في حدود ربع ساعة.

بعد ذلك نرفع الكفتة من على النار ونقدمها بجانب أرز بالشعرية وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالطريقة الأصلية بخطوات سهلة و سريعة الطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالطريقة الأصلية بخطوات سهلة و سريعة الطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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