بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن

فطائر المقلاة السائلة من المأكولات لبتي يعشقها الكبار والصغار وهي من الوجبات اللذيذة والخفيفة في وجبة الأفطار أو العشاء، وهي سهلة التحضير يمكن تحضيرها في ١٠ دقائق وبدون فرن، وتحتوي فطائر المقلاة السائلة على العديد من العناصر الغذائية، في هذا المقال سوف نطرح لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطائر المقلاة السائلة.

طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة

يوجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير فطائر المقلاة السائلة وبمكونات بسيطة ومتاحة في كل منزل، ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات المطلوبة

حبة بطاطس كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح، ملعقة فلفل أسود.

حبة بيض واحدة، ملعقة كمون.

نصف ملعقة ثوم بودر، نصف ملعقة بصل بودر.

كوب ونصف من اللبن السائل.

٣ معالق زيت.

خضرة طازجة بقدونس وكزبرة.

٣ كوب دقيق.

فلفل ألوان أخضر أحمر وأصفر.

جبنة موتزريلا أو شيدر أو رومي على حسب الرغبة.

طريقة التحضير