نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن في المقال التالي
فطائر المقلاة السائلة من المأكولات لبتي يعشقها الكبار والصغار وهي من الوجبات اللذيذة والخفيفة في وجبة الأفطار أو العشاء، وهي سهلة التحضير يمكن تحضيرها في ١٠ دقائق وبدون فرن، وتحتوي فطائر المقلاة السائلة على العديد من العناصر الغذائية، في هذا المقال سوف نطرح لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطائر المقلاة السائلة.
طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة
يوجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير فطائر المقلاة السائلة وبمكونات بسيطة ومتاحة في كل منزل، ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
المكونات المطلوبة
- حبة بطاطس كبيرة.
- ملعقة صغيرة ملح، ملعقة فلفل أسود.
- حبة بيض واحدة، ملعقة كمون.
- نصف ملعقة ثوم بودر، نصف ملعقة بصل بودر.
- كوب ونصف من اللبن السائل.
- ٣ معالق زيت.
- خضرة طازجة بقدونس وكزبرة.
- ٣ كوب دقيق.
- فلفل ألوان أخضر أحمر وأصفر.
- جبنة موتزريلا أو شيدر أو رومي على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- حيث أنه أول خطوة هي أن نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى قطع صغيرة أو يمكن بشرها بعد ذلك نضعها في الخلاط الكهربائي.
- ونضيف عليها البيض واللبن والفلفل الأسود والكمون والثوم البودر والبصل البودر والملح ونضربهم جيدًا حتى تصبح سائلة.
- بعد ذلك نضع الخليط في وعاء ونضيف إليه الدقيق والفلفل الألوان والخضرة الطازجة المقطعة قطع صغيرة وذلك مع التقليب المستمر.
- كما أنه الخطوة التالية هي أنه نضع المقلاة على نار متوسطة ونأخذ من الخليط ونضعه في المقلاة ونتركه حتى يحمر لونه ثم نقلبه الناحية الأخرى ونتركها أيضًا إلى أن يحمر لونها ونكرر حتى نفاذ الكمية، يمكن أضافة جبنة شيدر أو موتزريلا أو رومي على حسب الرغبة.
- كما أنه ثم بعد ذلك تقدم ساخنة مع الكاتشب وبالهنا والشفا.
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