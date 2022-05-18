طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم وريحه جنان

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عمل صينية الباذنجان باللحمة، تقوم كل سيدة بالتنوع في تقديم سفرتها من وقت إلى اخر حتي تنال إعجاب أفراد أسرتها من الصغار إلى الكبار ولا نجد أي ملل من أصناف متكررة تقوم الأم بتقديمها لأبناءها، ومن اهم الأصناف التي تقوم باعتدادها كل ربة منزل هو الباذنجان يمكن إعداد صينية الباذنجان باللحمة بمذاق جميل وبطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة المقادير إحضار كيلو ونصف من الباذنجان الرومي.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

اربعه فصوص من الثوم المهروس.

ثمرتين كبيرة في الحجم من الطماطم.

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. طريقة التحضير نبدأ في تعصيج اللحم المفروم نأتي بمقلاة واسعة ونضع بها حبتان من البصل المفروم مع مقدار مناسب من الزيت النباتي ونرفعها على النار حتى يتم تحمير البصل وتأخذ اللون الذهبي ثم نضيف عليها نصف كيلو من اللحم المفروم ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون المطحون الملح و ندمجهم مع بعض بشكل جيد ونتركها علي النار قليلا ثم نتركها جانبا.

نقشر الباذنجان الرومي ونقطعه إلى شرائح دائرية ونضعها في مصفاة ويرش عليها قليل من ملح الطعام ونقلبه مع بعض ونتركه حتى يتخلص من الماء.

نقلي شرائح الباذنجان الرومي في الزيت ثم نقوم بتصفيته من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ حتى تعمل علي امتصاص الزيت.

نبدأ في تجهيز صوص الطماطم نضع مقدار من الزيت في طاسة علي النار ونضيف إليها اربعه فصوص من الثوم المهروس ونقلبه جيدا ثم نضع عليه الخل الأبيض ونضيف إليه الكمون والفلفل الأسود ثم نضع عليه الطماطم المفرومة ونتركها حتي يتم غليانه.

نأتي بصينية دائرية وندهنها بقليل من الزيت ونبدأ في رص شرائح الباذنجان المقلي ونضع عليه طبقة من اللحم المفروم المعصج ونضع عليهم صلصة الطماطم ونعيد تكرار تلك الخطوة في وضع طبقة من الباذنجان المقلي وعليه طبقة من اللحم المفروم ونغطيها بطبقة من الصلصة.

نسخن الفرن علي درجة حرارة عالية ونضع بها صينية الباذنجان باللحمة المفرومة ونتركها حتى نلاحظ أن بدأت تمتص صلصة الطماطم. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم وريحه جنان - ثقفني

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