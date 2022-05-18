بديل الكيراتين كريم النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد من اول اسخدام سيصبح شعرك كالحرير

الشعر الخشن أو الشعر المجعد من المشاكل الكبيرة والتي تواجه عدد كبير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء كبار أو صغار فكل شخص يعاني من هذه المشكلة يبحث دائما عن علاج مناسب للتخلص منها نهائيا، فقد توجد العديد من الأشياء التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن وبطريقة سريعة جدا ومن ضمن هذه الأشياء هي إستعمال السشوار أو مكواة الشعر، فهذه الأدوات تساعد بشكل سريع على فرد الشعر وتجعله كالحرير ولكن بعد مرور عدة ساعات وخاصة عند تلامس الماء فقد يعود الشعر خشن كما كان، وغير كل هذا فأن هذه الأدوات تتسبب في حدوث ضرر كبير وتلف للشعر حيث أنها تعمل علي تساقطه وحدوث جفاف له، لذلك ينصح دائما بتجنب إستخدام السشوار ومكواة الشعر فبسبب كل هذا يقومون بعض السيدات بالذهاب الى مراكز التجميل فيستخدمون الكراتين أو البروتين، فهذه الأشياء تساعد على تنعيم الشعر ويظل لفترة طويلة جدا ولكن هذا الشيء يضر ويدهور الشعر وغير ذلك فإنها تصيب الإنسان ببعض الأمراض.

مكونات خلطة النشا لتنعيم الشعر الخشن

أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.

ثمرة واحدة من الموز المهروس.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة النشا لتنعيم الشعر الخشن