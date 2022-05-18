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الفطير المشلتت من أكثر أنواع الفطائر التي يقبل الناس على شرائها من المخابز بكثرة لمذاقه الشهي المميز، ويمكنك إعداده في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة جداً، ولكن البعض قد يجد صعوبة في الحصول على نتائج ناجحة عند إعداده ويتم البحث دائماً عن طريقة سهلة وسريعة لعمله بنفس طعم الجاهز، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل الفطير المشلتت الناجح مع سر الطراوة والطعم المميز. مكونات الفطير المشلتت

2 كوب وربع دقيق.

كوب ماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير

في إناء عميق نضع الدقيق بعد نخله مع الملح والسكر وعليه كوب الماء نضيفه بالتدريج مع العجن باليد حتي نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة. بعد العجن الجيد لمدة خمس دقائق نقطع العجينة إلى أربع كرات متساوية الحجم لعمل 4 فطائر من كمية الدقيق السابقة. توضع كرات العجينة في صينية مدهونة بقليل من الزيت مع دهن كرات العجين بالزيت حتى لا تجف العجينة وتغطى وتترك لمدة 10 دقائق حتي يسهل فردها. ثم نبدأ بفرد أول كرة من العجينة مع رش قليل من الدقيق تحتها ونفردها بشكل مستطيل قدر الإمكان حتي تحصلي علي سمك رفيع . ندهن العجينة بعد فردها بالزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة ونوزعها جيداً ثم نلفها على شكل رول وكرري هذه الخطوة مع باقي كرات العجين. ثم ندهن الرول بالزبدة ونضغط عليه باليد ويطبق على ثلاث طبقات. ثم اثني الأطراف للداخل لتصبح العجينة على شكل كرة واتركيها جانباً حتى تنتهي من باقي الكمية. نضع كرة العجين في صينية دائرية الشكل مدهونة بالزبدة ثم نفردها باليد مع دهن الفطيرة بالزبدة ونكرر هذه الخطوة مع باقي كرات العجين. نسخن الفرن على درجة حرارة عالية 250 مئوية حتى نضمن أن يكون الفطير هش وطري. ثم ندهن الفطائر بقليل من الحليب ونضع الصواني حتي تنضج الفطائر ونحصل على لون ذهبي جميل. نخرج الفطائر من الفرن وتترك لتبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة الفطير المشلتت الناجح بأسرع طريقة وسر الطراوة والطعم المميز - ثقفني

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