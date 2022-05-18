بسكويت الشاي الاقتصادي بأبسط مقادير وأسرع طريقة

يعد بسكويت الشاي، من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الناس لمذاقها الرائع والمتميز، فلا يمكن الاستغناء عنه على وجبة الإفطار مع الشاي الساخن أو القهوة، ويعتبر وجبة غذائية متكاملة لدى الأطفال الصغار، فهو من أكثر أنواع البسكوت المقرمش واللذيذ، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد أنواع مختلفة ومتعددة من البسكوت الساده والمحشو بالكريمة والشوكولاتة في المنزل، بدلاً من شرائه جاهزاً لضمان مصدره والحفاظ على صحة عائلتها وتوفير المال، خاصة مع انتشار الأمراض والفيروسات، لذا سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، علي أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل بأبسط مقادير وأسهل خطوات.

مكونات عمل بسكويت الشاي



يتكون هذا النوع من البسكوت من مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر 250 جرام.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر 100جرام.

نصف كوب من الزيت النباتي 125 ملي.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار معلقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لدهن الوجه:-

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

هناك خطوات بسيطة يجب أتباعها لنجاح طريقة تحضير بسكويت الشاي في المنزل وهي كالاتي:-

أولاً في طبق نضع البيض ونصف كوب من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كوب من الزيت النباتي وملعقة كبيرة من الزبادي، ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق وبيكنج بودر ونقلب جيداً بدون عجن، بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم نفردها على ورق زبده بسمك وسط وتقطع بواسطة قطاعات، على شكل مربعات أو دوائر حسب الرغبة ويرص البسكوت على صينية بها ورق زبده أو ممسوحة بقليل من الزيت. ثم ندهن الوجه بمسحه خفيفة جداً بخليط صفار البيض والفانيليا، ونقوم بعمل خطوط على الوجه بواسطة شوكة. بعد ذلك نخبزها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، رف أوسط لمدة 29 دقيقة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي خفيف. ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماماً بعد ذلك توضع في طبق التقديم، وتقدم بجانب كوب من الحليب بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح البسكوت

هناك عدة نصائح يجب أتباعها لضمان نجاح الوصفات في المنزل وهي كالاتي:-