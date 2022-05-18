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ماسك شد الوجه، نجد أن الكثير من السيدات تقدم العناية الكاملة لبشرتها حتى تتخلص بشكل نهائي من مشاكل البشرة التي قد تتعرض لها ومنها مشكلة تجاعيد البشرة التي تحدث للبشرة وتريد كل سيدة القضاء عليها على وجه السرعة، وتلجأ معظم السيدات إلى استخدام بعض الطرق التقليدية التي قد ينتج عنها مشاكل متنوعة للبشرة ومنها بعض الكريمات ولكن هناك بعض الماسكات الطبيعية التي تشد الوجه بشكل طبيعي. ماسك شد الوجه ماسك البيض للوجه

المقادير استخدام بياض حبة واحدة من البيض.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

رشه صغيرة من السكر الأبيض. طريقة التحضير نأتي بحبة واحدة من البيض و نفصل بياض البيض عن صفاره ونستخدمه في الخلطة ونضع البياض في إناء صغير ونضيف عليه

ملعقة كبيرة من الزبادي ونضع عليهم رشه صغيرة من السكر الأبيض و ندمجهم مع بعض.

نضع ماسك البيض علي الوجه ويتم توزيعه جيدا ونترك الماسك علي الوجه حتي يتم جفافه.

نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر ونلاحظ أن الوجه مشدود ويعطي نتيجة رائعه.

يستخدم هذا الماسك على الأفل كل اسبوع مرة واحدة حتى نحصل على نتائج مرضية. ماسك الموز للوجه المقادير إحضار ثمرة واحدة من الموزة كاملة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير نقشر ثمرة من الموز كاملة ثم نقوم بهرسه جيدا ونضعها في بوله صغيرة ونضيف إليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض.

نضع ماسك الموز على الوجه ونوزعه جيدا ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر.

يستخدم هذا الماسك بشكل متكرر على الاقل في الاسبوع مرتين حتى نحصل على وجه مشدود وجميل. ماسك الشوفان للوجه المقادير نستخدم ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير نحضر إناء صغير ونقوم بطحن ملعقة كبيرة من الشوفان ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من عسل النحل ونقلبهم مع بعض وإضافة مقدار مناسب من ماء

الورد حتى يتم تجانس جميع المكونات.

نضع ماسك الشوفان على الوجه ونتركه لمدة عشرة دقائق حتى يجف ثم نزيله و نغسل الوجه جيدا. عمر شويل - جدة ماسك طبيعي منزلي لإزالة وشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات أن تصدقي النتيجة فعالة ومضمونة - ثقفني

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