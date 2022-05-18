نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الفانيليا اليومية بأبسط المقادير وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيكة ممكن تاكليها في المقال التالي
تتعدد أنواع الكيك التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار مع مشروبات مختلفة ومنها الشاي او الحليب او العصائر، وتعد الكيك من الحلويات التي لا يمكننا الإستغناء عنها لأن الحلويات هي مهمة في حياتنا ومن أمثلتها هي الكنافة والبسبوسة والجلاش وغيرها من الأنواع المختلفة الاخرى من الحلويات حيث تعتبر الكيك هي من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثير من الناس ويرجع السبب في ذلك هو أنها خفيفة وسهلة الهضم على عكس باقي انواع الحلويات الثقيلة التي تحتوي على سكريات عالية وتعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض، وتعتبر من أنواع الكيك المتعددة ومنها كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وكيك الشاي السادة.
مكونات عمل وصفة كيك الفانيليا
- كوب واحد من الحليب السائل.
- كوب واحد الزيت النباتي.
- كوب واحد من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
طريقة عمل وصفة كيك الفانيليا
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الزيت النباتي وثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا وقومي بخفق هذه المكونات ببعضها حتى يصبح قوام كثيف.
- بعد ذلك أحضري وعاء كبير وقومي بصب خليط الكيك به ثم قومي بإضافة ثلاث حبات من البيض وقومي بخفق هذه المكونات ببعضها جيدا حتى يتم خفق البيض مع المكونات التي قومنا بخفقها.
- بعد الخفق الجيد للمكونات قومي بإضافة كوب واحد من الدقيق إلى هذا الخليط وقومي بخلط وعجن المكونات جيدا في إتجاه واحد وحتى تتمكني من خلط الدقيق وتتخلصين من التكتلات التي توجد في الكيك.
- بعد العجن الجيد للمكونات احضري صينية وقومي بدهنها بالزيت وقومي بصب خليط كيك الفانيليا بهذه الصينية وقومي بإدخال هذه الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج وترتفع كميتها.
- عند التأكد من نضجها قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد قليلا حتى يسهل تقطيعها.
- بعد ذلك قومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم وعليكي بوضعها في طبق تقديم، وبذلك تصبح جاهزة لتناولها بالذ وأشهى طعم.
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