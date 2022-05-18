كيكة الفانيليا اليومية بأبسط المقادير وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيكة ممكن تاكليها

تتعدد أنواع الكيك التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار مع مشروبات مختلفة ومنها الشاي او الحليب او العصائر، وتعد الكيك من الحلويات التي لا يمكننا الإستغناء عنها لأن الحلويات هي مهمة في حياتنا ومن أمثلتها هي الكنافة والبسبوسة والجلاش وغيرها من الأنواع المختلفة الاخرى من الحلويات حيث تعتبر الكيك هي من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثير من الناس ويرجع السبب في ذلك هو أنها خفيفة وسهلة الهضم على عكس باقي انواع الحلويات الثقيلة التي تحتوي على سكريات عالية وتعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض، وتعتبر من أنواع الكيك المتعددة ومنها كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وكيك الشاي السادة.

مكونات عمل وصفة كيك الفانيليا

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد الزيت النباتي.

كوب واحد من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

طريقة عمل وصفة كيك الفانيليا