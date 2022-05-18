نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة منزلية لتفتيح وتبييض اليدين وإزالة البقع الغامقة بين الأصابع من أول أستخدام في المقال التالي
تبحث الكثير من الفتيات عن العديد من الوصفات التي تعمل على تفتيح اليدين، حيث في المعتاد تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى أيدي ناعمة وبيضاء مثل الحليب ومن المعروف عادة أن الإستخدامات والطرق التي تعمل على تفتيح اليدين متعددة ومنها خلطات الكريمات وبعض الخلطات التي تباع في محلات المستحضرات التجميلية التي يعملون على تقديمها وبيعها بأسعار غالية بالاضافة إلى أن عبوات هذه الخلطة صغيرة الحجم وتحتوي هذه الخلطات على مواد فعالة تعمل على إصابة الجلد بالبقع الداكنة وتسبب إسمرار لليدين مع مرور الوقت لذلك علينا بإستخدام الوصفات التي لا تترك أي آثار ضارة على الجلد وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح اليدين ومنها وصفة البيكنج صودا مع عصير الليمون ووصفة النشا مع الزبادي ووصفة الكركم مع ماء الورد وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى العديدة.
مكونات عمل وصفة لتفتيح اليدين
- ملعقتان إثنان كبيرتان من البيكنج صودا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتفتيح اليدين
- أحضري طبق نظيف ومناسب لكمية الوصفة وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتداخل تماما.
- بعد تقليب المكونات السائلة ببعضها قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا وقومي بتقليب المكونات ببعضها جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام متجانس وجيد.
- بعد الإنتهاء من تحضير هذه الوصفة قومي بغسل يدك جيدا بالماء ثم نشفيها ثم قومي بوضع هذه الوصفة على يديك وعند وضع هذه الوصفة على يديك قومي بفركها جيدا.
- بعد فرك اليدين جيدا بهذه الوصفة قومي بتركها على يدك لمدة ساعة وبعد مرور ذلك الوقت عليكي بالتوجه لغسل اليدين جيدا بالماء البارد ثم نشفيها وسوف تلاحظين النتيجة من أول يوم إستخدام.
- عليكي بإستخدام هذه الوصفة مرتان يوميا وخلال عشرة ثلاث أيام فقط سوف تحصلين على أيدي بيضاء وناعمة وجميلة.
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