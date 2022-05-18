أقوي وصفة منزلية لتفتيح وتبييض اليدين وإزالة البقع الغامقة بين الأصابع من أول أستخدام

تبحث الكثير من الفتيات عن العديد من الوصفات التي تعمل على تفتيح اليدين، حيث في المعتاد تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى أيدي ناعمة وبيضاء مثل الحليب ومن المعروف عادة أن الإستخدامات والطرق التي تعمل على تفتيح اليدين متعددة ومنها خلطات الكريمات وبعض الخلطات التي تباع في محلات المستحضرات التجميلية التي يعملون على تقديمها وبيعها بأسعار غالية بالاضافة إلى أن عبوات هذه الخلطة صغيرة الحجم وتحتوي هذه الخلطات على مواد فعالة تعمل على إصابة الجلد بالبقع الداكنة وتسبب إسمرار لليدين مع مرور الوقت لذلك علينا بإستخدام الوصفات التي لا تترك أي آثار ضارة على الجلد وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح اليدين ومنها وصفة البيكنج صودا مع عصير الليمون ووصفة النشا مع الزبادي ووصفة الكركم مع ماء الورد وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى العديدة.

مكونات عمل وصفة لتفتيح اليدين

ملعقتان إثنان كبيرتان من البيكنج صودا.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتفتيح اليدين