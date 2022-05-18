طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم حكاية مثل المطاعم

تنجذب الكثير من الكبار والصغار لتناول الوجبات السريعة المتعددة الأصناف ومنها الحواوشي والكفتة والكبدة وغيرها من المأكولات الأخرى اللذيذة، حيث تعتبر من أشهر هذه المأكولات هي الحواوشي الذي يمكننا تناوله مع العديد من المقبلات الأخرى مثل المخللات والسلطات التي تعمل بجانبة على فتح الشهية، حيث يمكننا تناول الحواوشي في العديد من الاوقات المختلفة على مدار اليوم حيث يقوم البعض من الناس بتناوله في وجبات الغذاء أو وجبات العشاء ونلاحظ أنه إذا قومنا بشراء وتناول الحواوشي المباع في محلات المطاعم الخارجية نصاب بالعديد من الامراض ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا الحواوشي على الملوثات التي تصيب وتهلك بصحتنا نتيجة لتعرض هذا الحواوشي للهواء الجوي المحمل بالملوثات التي تهلك بصحتنا.

مكونات عمل وصفة الحواوشي

كيلو واحد إلا ربع من الحواوشي.

حبتان إثنان من الطماطم المفروم.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.

خبز طازج لحشو اللحمة به.

طريقة عمل وصفة الحواوشي