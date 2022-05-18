انت الان تتابع خبر اتفرج شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي مشعور .. وردة فعله صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة شمس الكويتية​ جدل كبير، وذلك بعدما عرضت الزواج على شخص، في بث مباشر على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الكويتية في مقطع الفيديو: "تعالى تزوجني إنت وسافر وفكنا"، ليفاجئها بالرد: "والله فكرة"، لتقول له: "إحنا على الهواء.. ارفض"، ثم قال لها: "أنا موافق".

و أشاد جمهور الفنانة بعد إنتشار مقطع الفيديو بشكل كبير على السوشيل ميديا من قبل الصفحات الفنية بعفوية شمس وتصرفاتها الطبيعية التي لا يوجد فيها اي تصنع.