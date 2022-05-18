نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة جزائرية سحريه لتقوية الشعر وتطويله ومنع تساقطه في وقتا قصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة سوريه مقوية للشعر التالف حلم كل فتاة شعر قوي وغير متقصف، فمع استخدام المكواه والاستشوار لفترات طويلة يتسسب ذلك في تقصف الشعر، بجانب تطبيق الصباغات الكيميائية التي تلحق الضرر بشكل كبير على الشعر وتكون عامل رئيسي في اتلافه، ولذلك اليوم جمعنا لكل زوارنا الكرام وصفات طبيعية تعمل بفاعلية على تقوية الشعر الضعيف والتالف وتعالج التقصف.

خلطة سوريه مقوية للشعر التالف

من أكثر الوصفات التي تمنحك مع الاستمرار عليها شعر قوي غير متقصف هي الزيوت الطبيعية التي لها تأثير مذهل على الشعر، ومن ضمن تلك الزيوت زيت الخروع الذي يلعب دورا هاما في تكثيف الشعر وإطالته وتقويته فهو لوحده كافي بدون إضافة أي عناصر آخري، يتم وضع كمية مناسبة من زيت الخروع على الشعر ويدلك جيدا حتي يصل لفروة الرأس، ويترك ليلة كاملة ثم يغسل بالماء الفاتر، كما يمكن أن يستخدم كحمام زيت عن طريق وضع كمية وتغطية الشعر لمدة ثلاثة ساعات.

خليط الزيوت لتكثيف وتقوية الشعر المتقصف

مجموعة الزيوت تلك تعتبر من أفضل واقوي وصفة لتقوية الشعر وتطويله ومنع سقوطه وتستخدم كعلاج للشعر، فمن خلال تحضير وعاء ووضع به كميات متساوية من زيت الخروع وزيت النخاع وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وتمزج جميع الزيوت معا جيدا ثم توزع جيدا على كامل الشعر ويغطى الشعر لمدة اربع أو خمس ساعات ثم يشطف بالماء الدافئ، ينبغي تكرار تلك العملية مرة كل اسبوعين نتيجه مذهلة.

وصفة الصبار لتكثيف الشعر

ايضا من الوصفات التي ستمنحك شعرا قويا لامع وكثيف هي وصفة الصبار من خلال أخذ كمية مناسبة منه ثم توزيعه على الشعر ولتجنب رائعته يمكن مزجه مع كمية من زيت الزيتون او جوز الهند، يترك على الشعر بدون غسل لمدة ليلة كاملة بعدها يشطف الشعر جيدا.

وصفة لصبغ الشعر باللون المحمر الناري

من أجل الحصول على لون احمر فاتح يتم وضع كمية من الكركديه مع لتر من الماء ويوضع على النار حتي يغلي ثم يطبق بعدها على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء.

تطويل الشعر بزيت السمسم

يعتبر زيت السمسم من افضل الزيوت الطبيعية التي تعمل سريعا على تطويل وتنعيم الشعر في وقت قياسي وذلك يرجع لخصائص زيت السمسم التي تلعب دورا واضح في تنعيم الشعر وتغذيته من بعمق، وعن طريق تدليك ملعقة صغيرة من زيت السمسم يوماً ولمدة اسبوع ، ستلاحظين الفرق بنفسك.