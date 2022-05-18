بدون روج.. توريد الشفايف طبيعي واحصلي على لون شفاة وردي ثابت وجذاب سيسألكِ الجميع عن السر

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة من أجل توريد الشفايف طبيعي فهذا المقال سيكون مفيداً لكِ، فمن المهم أن يكون للشفايف شكل جميل ولون مزهر، ولكن الأجمل من ذلك أن يكون هذا الشكل طبيعي، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على توريد الشفايف وتعطيها شكل جذاب، وسوف نعرض عليكي أفضل الوصفات من أجل شفاه أكثر جمالاً وجاذبية.

توريد الشفايف طبيعي

بدلا من أن تقومي بشراء منتجات توريد الشفايف من محلات التجميل بأسعار مرتفعة، قومي فقط بإتباع تلك الوصفات التي سوف نعرضها لك، وسوف تجدين النتائج المطلوبة.

خلطة دم الغزال

دم الغزال معروف أنه يستخدم في توريد الكثير من المناطق وليس الشفاه فقط، وهو يعطي شكل طبيعي وجميل:

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من دم الغزال.

جل صبار.

جلسرين.

خلطة لتوريد الشفايف وإزالة السواد

نقوم بإحضار علبة كريم صغيرة وفارغة، ومن المهم أن تكون نظيفة.

نضع بها كمية جل الصبار التي نريدها، وليس شرط أن نملأ العلبة بالكامل.

نضع بعد ذلك نصف ملعقة صغيرة أو أقل من دم الغزال على جل الصبار، ومن ثم يتم التقليب جيداً.

ونضع على الخليط قطرة أو اثنتين من الجلسرين ليعمل على ترطيب الشفاه بجانب التوريد.

بذور الرمان

بذور الرمان تعمل بذور الرمان على توريد الشفايف بشكل طبيعي وسهل، ولا تحتاج إلى خطوات كثيرة، وكل ما عليك فعله هو:

قومي أولا بهرس بذور الرمان جيداً.

ضعي القليل من الفازلين على بذور الرمان المهروسة وضعيهم في علبة صغيرة.

يتم تقليب هذا الخليط جيداً في العلبة وغلقها جيداً.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة، ويتم استخدامه بشكل يومي من خلال وضعه على الشفايف قبل النوم.

في كل صباح سوف تجدين شفايفك لونها وردي طبيعي، ولن تحتاجي إلى وضع مستحضرات التجميل الضارة، والتي يكون ضرها أكثر من نفعها.

وبذلك نكون شرحنا لك كيف تقومين بعمل توريد الشفايف طبيعي دون أن تستخدمي أي مستحضرات تجميل وتدفعي مبالغ كبيرة، وكل المكونات التي ذكرناها موجودة في منزلك لن تحتاجي لشراء أي مكون منهم، ونتمنى أن تكونِ استفدتي من وصفاتنا اليوم.