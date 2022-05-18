لجمال طبيعي.. كريم لبان الذكر لشد البشرة وتفتيحها وقولي وداعاً للخطوط والتجاعيد بالكولاجين الطبيعي

يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في كريم لبان الذكر ومن أهمها شد البشرة من التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة التي تعطي للسيدات شكل أكبر من سنهم الحقيقي، وذلك يؤرق السيدات بشكل كبير ويجعلهم يبدأون في البحث عن الطرق الطبيعية التي تساعدهم في التخلص منها، وذلك لأن المواد الكيميائية تعطي نتائج عكسية.

كريم لبان الذكر

يوجد بعض المكونات الأخرى التي تدخل مع لبان الذكر للحصول على الكريم بالقوام المناسب له، ولتحقيق أعلى فائدة منه، ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من زيت جوز الهند.

وملعقة صغيرة واحدة من زيت الأفوكادو.

ملعقة صغيرة واحدة من شمع العسل.

10 نقاط من زيت لبان الذكر.

و10 نقاط من زيت المر.

5 نقاط من زيت الصندل.

طريقة التطبيق

في البداية يتم وضع شمع العسل وزيت جوز الهند في حمام مائي لكي يتم تحويلهم إلى سوائل.

بعد ذلك يتم إضافة بقية المكونات إلى زيت جوز الهند وإلى شمع العسل.

ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى تتداخل مع بعضها جيدًا.

بعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد ومن الممكن وضعه في الثلاجة حتى يتجمد مرة أخرى.

ثم يتم توزيع الماسك على الوجه بالكامل مع التركيز على الأماكن التي تظهر عليها التجاعيد.

بعد ذلك يترك الكريم على الوجه لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل وضع الكريم على الوجه طوال الليل لتحقيق أعلى مستوى من الفائدة.

ثم يستخدم الكريم مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد لبان الذكر

يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في لبان الدكر والتي منها الآتي

يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

كما يعمل على التخلص من تجاعيد البشرة التي تظهر مع التقدم في السن.

بينما يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف.

علاوة على ذلك يعمل على التخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية.

في نهاية مقال كريم لبان الذكر يحتوي لبان الذكر على الكثير من الفوائد للبشرة والتي من أهمها التخلص من التجاعيد التي تظهر مع التقدم في السن، وذكرنا خلطة طبيعية يدخل فيها لبان الدكر للتخلص من التجاعيد مع الوقاية من الأضرار التي تسببها المواد الكيميائية.