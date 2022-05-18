لتوفير الميزانية.. طريقة عمل لانشون الفراخ

تتوفر أنواع متعددة من لانشون الفراخ وبعضها يكون ذو سعر مرتفع ولذلك لتوفير الميزانية من الأفضل تحضير لانشون الفراخ في المنزل مثل الذي يباع جاهز بمكونات متوفرة وطريقة تحضير على جانب عالي من النظافة مقارنةً بتحضير اللانشون في المصانع وبيعه جاهزاً، خلال مقالنا التالي سوف نعرض لكم مكونات عمل لانشون الفراخ وكذلك خطوات التحضير.

مكونات عمل لانشون الفراخ

لانشون الفراخ في المنزل يُحضر من بعض المكونات من التوابل مضافة إلى الفراخ والعديد من المكونات الأخرى بمقادير مناسبة كما يلي:

نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.

كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من المستردة.

فستق.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

فلفل ألوان.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

زيتون أخضر.

طريقة عمل لانشون الفراخ

على طريقة المصانع والمطاعم يمكن عمل لانشون الفراخ في المنزل من هذه المكونات بخطوات بسيطة ولن يستغرق ذلك وقت طويل حيث تكون الطريقة كما يلي: