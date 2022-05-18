نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتوفير الميزانية.. طريقة عمل لانشون الفراخ في المقال التالي
تتوفر أنواع متعددة من لانشون الفراخ وبعضها يكون ذو سعر مرتفع ولذلك لتوفير الميزانية من الأفضل تحضير لانشون الفراخ في المنزل مثل الذي يباع جاهز بمكونات متوفرة وطريقة تحضير على جانب عالي من النظافة مقارنةً بتحضير اللانشون في المصانع وبيعه جاهزاً، خلال مقالنا التالي سوف نعرض لكم مكونات عمل لانشون الفراخ وكذلك خطوات التحضير.
مكونات عمل لانشون الفراخ
لانشون الفراخ في المنزل يُحضر من بعض المكونات من التوابل مضافة إلى الفراخ والعديد من المكونات الأخرى بمقادير مناسبة كما يلي:
- نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.
- كوب من البقسماط المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من المستردة.
- فستق.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- فلفل ألوان.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
- زيتون أخضر.
طريقة عمل لانشون الفراخ
على طريقة المصانع والمطاعم يمكن عمل لانشون الفراخ في المنزل من هذه المكونات بخطوات بسيطة ولن يستغرق ذلك وقت طويل حيث تكون الطريقة كما يلي:
- نضع الفراخ المفرومة مع البقسماط وبودرة البصل وبودرة الثوم في وعاء بعيد عن النار ونقلبهم بشكل جيد.
- نضيف البابريكا والمستردة والملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب لهذه المكونات ثم نضع الفلفل الألوان.
- نفرد الخليط ونضيف الزيتون والفسدق ثم نشكل الخليط بشكل اسطواني.
- نلف الخليط بالنايلون ويغلق جيداً من الجانبين.
- بعد ذلك نلفه بالفويل فوق النايلون ونغلق من الجانبين جيداً حتى لا يكون الخليط واضحا.
- نضعه بعد ذلك في ماء مغلي لمدة ساعة، ثم نتركه جانبا حتى يبرد.
- بعد أن يبرد اللانشون نضعه في الثلاجة حتى يصبح متماسك كما في المحلات.
- بذلك يكون لديكم لانشون فراخ بنفس مذاق ونكهة الأنواع الجاهزة منه.
- يمكن تقديم لانشون الفراخ من خلال تقطيعه مع الأطباق الأخرى مع الخبز الساخن على وجبة الإفطار.
- يمكن الاستغناء عن كل من الفستق أو الزيتون من مكونات عمل اللانشون.
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