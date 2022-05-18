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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الزبادي الذ كيك ناجح بنسبة 100%، كيك الزبادي واحدة من أحلى الكيكات التي يمكنك تجربتها وتحضيرها في المنزل وهي كيك إقتصادية متوفر مكوناتها في كل منزل كيك بطعم رائع وكيك هش وناعم وهي من أنواع الكيكات الخفيفة والسهلة التي يسهل تحضيرها في المنزل بكل بساطة والكيك من الحلويات التي يمكنك تقديمها لأطفالك أفضل بكثير من الحلويات الجاهزة المجهول طريقة تصنيعها وكيك الزبادي كل مكوناتها مغذية ومفيدة لك ولأفراد أسرتك، طريقة تحضير كيك الزبادي اللذيذ لتقومي بتقديمه لأسرتك وتستمتعي بأحلى طعم ولون ورائحة لألذ كيك زبادي بأسهل وأبسط طريقة لتحضيره.

طريقة كيك الزبادي اللذيذ بألذ طعم ناجحة 100%

نحتاج إلى عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات. عدد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة صغيرة من الملح. عدد أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. بشر ليمونة واحدة ناعم. كوب ونصف من السكر الأبيض. كوب كبير من الزيت. كوب زبادي كبير بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات تحضير كيك الزبادي اللذيذ بأقل الخطوات

في وعاء نضيف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح، ونقوم بنخل المكونات جيدا، نقوم ببشر الطبقة الخارجية لليمونة بشر ناعم على الدقيق.

وفي وعاء أخر كبير وعميق نضيف البيض بدرجة حرارة الغرفة ونضيف إليه الخل والفانيليا، ثم نقوم بخفق البيض بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين على سرعة متوسطة.

نقوم بإضافة السكر بالتدريج إلى البيض مع الإستمرار في الخفق على سرعة عالية جدا لمدة خمس دقائق، ثم نضيف الزيت بالتدريج إلى الخليط مع الإستمرار في الخفق ولكن على سرعة منخفضة.

نضيف الزبادي لخليط الكيك بدرجة حرارة الغرفة مع الخفق الجيد للمكونات، نقوم بإضافة الدقيق المنخول مع الخفق على سرعة هادئة.

نقوم بإحضار قالب كيك ونقوم بدهنه بقطعة من الزبدة جيدا ثم نبطنه بملعقة كبيرة من الدقيق، نضيف خليط كيك الزبادي إلى القالب.

نقوم بإدخاله إلى فرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة، نترك كيك الزبادي ليبرد تماما ثم يقطع ويقدم بجانب كوب من الشاي أو مع الفواكه أو مع الكريمة أو مع صوصات الكيك المختلفة.