كرات اللحم بالطماطم على الطريقة السعودي

تعتبر وصفة كرات اللحم بالطماطم من أشهى الوصفات التي تحضر في الوطن العربي وفي كل بلاد العالم وتختلف الوصفة باختلاف البلد المحضرة بيها ولكن جميعها يتفق على طعمها الرائع وفخامتها، وفرنا لك في هذا المقال وصفة سهلة ومميزة لتحضيرها فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

كرات اللحم بالطماطم

حضري طبق شهي وفخم ومميز بمقادير متوفرة في مكل مطبخ وقدميه على مائدة الغداء في العزائم والأفراح والمناسبات السعيدة وأبهري به الضيوف.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

نصف كيلو من اللحم البقري أو أي نوع مناسب صافي بدون دهون.

نصف كيلو من البرغل المنقوع.

ملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة.

ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع المجفف المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

رشة من الفلفل أبيض المطحون ناعم.

ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل مفرومة ناعم.

أربع حبات كبيرة من الطماطم المسلوقة والمفرومة أو المقطعه مكعبات.

كوب أو كوبين من عصير الطماطم الطازج.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم أو السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البورد.

خطوات تحضير كرات اللحم بالطماطم: