بدون رجيم حبة قبل النوم إزالة الكرش في يوم واحد تخسيس البطن حتى لو كبيرة ومدلدلة

مشكلة البطن كبيرة الحجم يعاني منها الكثيرون في الوطن العربي، وهذا لأننا نتناول كثير من الأطعمة الدسمة، ولا نواظب على أداء تمارين رياضية تجعلنا نحتفظ برشاقة أجسادنا، وصحة أجهزتنا العصبية والجسمية، لهذا بعد اكتساب عشرات الكيلو جرامات المزعجة، بعضنا يلجأ فورًا لحميات غذائية قاسية، والبعض يهمل صحته ويظل يأكل ويفعل عادات خاطئة تضر جسده دون أن يتوقف عن ذلك.

تخسيس البطن في يوم واحد بدون رجيم

سمعنا عن عشرات الوصفات والأدوية المخصصة لتفتيت الدهون المتراكمة في البطن، لكننا سوف نذكر لكم أهم وصفتين مجربة وهما كالآتي:

1- الشاي الأخضر والليمون

المكونات:

كيس من الشاي الأخضر.

ثمرة ليمون.

ثمرة ليمون. 3 من أعواد القرنفل (المسمار).

الطريقة:

احضري كوب كبير نسبيًا، أو مج حسب المتوفر لديكِ.

ضعي بالكوب كيس الشاي، مع نصف ليمونة، بالإضافة إلى أعواد القرنفل.

ثم نقوم بإضافة ماء مغلي فوق العناصر السابقة.

ثم تغطيتها لمدة دقائق، وتناول هذا المشروب مرة صباحًا ومرة أخرى قبل الغداء.

دهان موضعي لشد ترهلات البطن

المكونات:

ملعقة قهوة.

نصف ملعقة قرفة.

معلقة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار طبق صغير، ثم نضع به القهوة، مع القرفة بالإضافة لزيت الزيتون.

نقوم بالتقليب عدة مرات للتأكد تمامًا من حدوث امتزاج بينهم.

نقوم بالتقليب عدة مرات للتأكد تمامًا من حدوث امتزاج بينهم. ثم نحضر فوطة ساخنة، نمررها على منطقة البطن، وتركها قليلًا.

ثم نأتي بالخليط ونوزعه على البطن بشكل صحيح، ثم نلف تلك المنطقة بكيس استرتش.

كما أنه تترك الوصفة لمدة ساعة أو ساعتين، ثم نقوم بشطفها بماء دافئ.

ولغلق مسام البطن بعد تطبيق الوصفة يجب شطفها بماء بارد.

كما أن الدهان السابق، مع المشروب السحري الذي قدمناه لحضراتكم، يناسب كافة الأشخاص، ولا يقتصر استخدامه على النساء فقط، والنتيجة مبهرة بإذن الله.