نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رجيم حبة قبل النوم إزالة الكرش في يوم واحد تخسيس البطن حتى لو كبيرة ومدلدلة في المقال التالي
مشكلة البطن كبيرة الحجم يعاني منها الكثيرون في الوطن العربي، وهذا لأننا نتناول كثير من الأطعمة الدسمة، ولا نواظب على أداء تمارين رياضية تجعلنا نحتفظ برشاقة أجسادنا، وصحة أجهزتنا العصبية والجسمية، لهذا بعد اكتساب عشرات الكيلو جرامات المزعجة، بعضنا يلجأ فورًا لحميات غذائية قاسية، والبعض يهمل صحته ويظل يأكل ويفعل عادات خاطئة تضر جسده دون أن يتوقف عن ذلك.
تخسيس البطن في يوم واحد بدون رجيم
سمعنا عن عشرات الوصفات والأدوية المخصصة لتفتيت الدهون المتراكمة في البطن، لكننا سوف نذكر لكم أهم وصفتين مجربة وهما كالآتي:
1- الشاي الأخضر والليمون
المكونات:
- كيس من الشاي الأخضر.
ثمرة ليمون.
- 3 من أعواد القرنفل (المسمار).
الطريقة:
- احضري كوب كبير نسبيًا، أو مج حسب المتوفر لديكِ.
- ضعي بالكوب كيس الشاي، مع نصف ليمونة، بالإضافة إلى أعواد القرنفل.
- ثم نقوم بإضافة ماء مغلي فوق العناصر السابقة.
- ثم تغطيتها لمدة دقائق، وتناول هذا المشروب مرة صباحًا ومرة أخرى قبل الغداء.
دهان موضعي لشد ترهلات البطن
المكونات:
- ملعقة قهوة.
- نصف ملعقة قرفة.
- معلقة زيت زيتون.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار طبق صغير، ثم نضع به القهوة، مع القرفة بالإضافة لزيت الزيتون.
نقوم بالتقليب عدة مرات للتأكد تمامًا من حدوث امتزاج بينهم.
- ثم نحضر فوطة ساخنة، نمررها على منطقة البطن، وتركها قليلًا.
- ثم نأتي بالخليط ونوزعه على البطن بشكل صحيح، ثم نلف تلك المنطقة بكيس استرتش.
- كما أنه تترك الوصفة لمدة ساعة أو ساعتين، ثم نقوم بشطفها بماء دافئ.
- ولغلق مسام البطن بعد تطبيق الوصفة يجب شطفها بماء بارد.
كما أن الدهان السابق، مع المشروب السحري الذي قدمناه لحضراتكم، يناسب كافة الأشخاص، ولا يقتصر استخدامه على النساء فقط، والنتيجة مبهرة بإذن الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون رجيم حبة قبل النوم إزالة الكرش في يوم واحد تخسيس البطن حتى لو كبيرة ومدلدلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.