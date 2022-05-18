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طريقة عمل البيتزا قطنية بالعجينة الهشة أحلى من المحلات وخفيفة القوام، تعتبر البيتزا من ألذ الأكلات التي يحبها الجميع بدون إستثناء لطعمها اللذيذ والتي بها الكثير من الحشوات المختلفة الشهية، كما يفضل الجميع خاصة الأطفال بتناول البيتزا في المطاعم والكبار أيضا، لذلك نجد ربات المنازل ماتبحث دائما عن أفضل وصفات لعمل عجينة البيتزا القطنية الهشة خفيفة القوام مثل المطاعم والمحلات الخارجية لذا جئنا لكم بأفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا القطنية خفيفة بطريقة صحيحة سيدمنها أطفالك ويطلبون منك تحضير البيتزا باستمرار. تحضير عجينة البيتزا القطنية الهشة الخفيفة 6 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات. 3 ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. 2 كوب من الحليب الدافئ. 2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الملح. 3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. خطوات تحضير عجينة البيتزا القطنية في وعاء عميق نضيف الحليب والسكر والخميرة ونقلبهم جيدا، ثم نضيف إليهم البييض والملح ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف إليهم الدقيق المنخول جيدا بالتدريج مع البيكنج بودر، ثم نقوم بعجن العجينة باليد ونضيف إليها الزبدة ونستمر في العجن جيدا.

يجب أن نعجن عجينة البيتزا لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تتحول العجينة إلى قوام ناعم ومتماسك، نحضر وعاء نظيف وعميق وندهنه بالزيت وننضع فيه عجينة البيتزا.

نغطي عجينة البيتزا ونتركها لتخمر في مكان دافئ ومظلم من ساعة إلى ساعة ونصف، نرش قليلا من الدقيق على مكان الخبز ونلم عليها عجينة البيتزا.

ثم نقوم بتقسيم عجينة البيتزا بعد التخمير إلى كرات متساوية في الحجم، نحضر صينية لخبز البيتزا وندهنها بقليل من الزيت ورشة من دقيق السميد.

ثم نضع كرة من عجينة البيتزا في وسط الصينية ونضغط عليها من المنتصف قليلا، نترك عجينة البيتزا ترتاح في الصينية لمدة عشر دقائق.

نقوم بفرد العجينة بالأصابع من المنتصف إلى الأمام بدون الضغط على الحروف نهائيا، ويمكن إستعمال نشابة فرد العجين الصغيرة ونقوم بالفرد من المنتصف إلى الأمام في الصينية.

ثم نقوم بإحضار شوكة ونحدث بها عدة ثقوب في منتصف عجينة البيتزا ونبتعد عن حروف عجينة البيتزا، ثم نقوم بحشو عجينة البيتزا بالحشوات المختلفة المفضلة مثل حشوة الدجاج والسجق واللحم المفروم حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا قطنية بالعجينة الهشة أحلى من المحلات وخفيفة القوام - ثقفني

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