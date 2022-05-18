طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهز وأوفر بكتير

تكاد تكون الطحينة مكون أساسي يدخل في كل وجبة، فالبعض يضيفها على طبق من الفول صباحًا، وآخرين يقومون بوضعها جانب المشويات والأسماك على وجه الخصوص، أما عن باباغنوج تلك الوصفة التي سحرت الملايين فهي تحتاج بطبيعة الحال لملعقتين طحينة حتى تكون النكهة مظبوطة، فإن قمنا بشراء الطحينة سوف ندفع الكثير، لكن ما رأيك أن نخبرك بطريقة صنعها بنفسك وبمكونات تكاد تكون متوفرة في بيتك على الدوام؟

عمل الطحينة المظبوطة في البيت

المكونات بسيطة، وهذا مشجع في الحقيقة، إلى جانب كون سعر تلك المكونات في المتناول، وربات المنزل تفضل مثل تلك الوصفات الاقتصادية، والتفاصيل كالآتي:

المكونات:

نصف كوب زيت نباتي.

كوب سمسم.

نصف كوب دقيق.

طريقة التحضير

نقي السمسم أولًا من أي شوائب، ثم حمصيه بشكل خفيف على نار هادئة، وراعي عدم تركه يحترق لأن هذا يتسبب في غمقان الطحينة.

اتركي السمسم يهدأ، ثم في مطحنة التوابل قومي بغسلها بعناية وتجفيفها، ثم طحن السمسم بها حتى يصبح كأنه عجينة.

ثم في وعاء الخلط المخصص بالخلاط الكهربائي، قومي بوضع الزيت، وفوقه السمسم المطحون، بالإضافة إلى الدقيق.

ثم ابدأي في الخلط بسرعة وبشكل متوالي، إن رغبتي في تخفيف قوام الخلطة قومي بإضافة قليل من الزيت حتى تصلي للقوام المطلوب.

ثم ابدأي في الخلط بسرعة وبشكل متوالي، إن رغبتي في تخفيف قوام الخلطة قومي بإضافة قليل من الزيت حتى تصلي للقوام المطلوب. هكذا تكون حصلتي على طحينة خام طبيعية بطريقة تحضير سهلة.

كما أنه الخطوة التالية بعدها أن نحضر وعاء به غطاء، ثم نغسله ونجففه ونحتفظ بالطحينة به، ثم نضعه في الثلاجة ونأخذ منه حسب الرغبة.

وداعًا لشراء الطحينة أكثر من مرة في الأسبوع، يكفي أن توفري المكونات السابقة، أما الخطوات فلا يوجد أسهل من ذلك، والأجهزة المطبخية لن تحتاجي منها إلا الخلاط الكهربائي فقط.