نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهز وأوفر بكتير في المقال التالي
تكاد تكون الطحينة مكون أساسي يدخل في كل وجبة، فالبعض يضيفها على طبق من الفول صباحًا، وآخرين يقومون بوضعها جانب المشويات والأسماك على وجه الخصوص، أما عن باباغنوج تلك الوصفة التي سحرت الملايين فهي تحتاج بطبيعة الحال لملعقتين طحينة حتى تكون النكهة مظبوطة، فإن قمنا بشراء الطحينة سوف ندفع الكثير، لكن ما رأيك أن نخبرك بطريقة صنعها بنفسك وبمكونات تكاد تكون متوفرة في بيتك على الدوام؟
عمل الطحينة المظبوطة في البيت
المكونات بسيطة، وهذا مشجع في الحقيقة، إلى جانب كون سعر تلك المكونات في المتناول، وربات المنزل تفضل مثل تلك الوصفات الاقتصادية، والتفاصيل كالآتي:
المكونات:
- نصف كوب زيت نباتي.
- كوب سمسم.
- نصف كوب دقيق.
طريقة التحضير
- نقي السمسم أولًا من أي شوائب، ثم حمصيه بشكل خفيف على نار هادئة، وراعي عدم تركه يحترق لأن هذا يتسبب في غمقان الطحينة.
- اتركي السمسم يهدأ، ثم في مطحنة التوابل قومي بغسلها بعناية وتجفيفها، ثم طحن السمسم بها حتى يصبح كأنه عجينة.
- ثم في وعاء الخلط المخصص بالخلاط الكهربائي، قومي بوضع الزيت، وفوقه السمسم المطحون، بالإضافة إلى الدقيق.
ثم ابدأي في الخلط بسرعة وبشكل متوالي، إن رغبتي في تخفيف قوام الخلطة قومي بإضافة قليل من الزيت حتى تصلي للقوام المطلوب.
- هكذا تكون حصلتي على طحينة خام طبيعية بطريقة تحضير سهلة.
- كما أنه الخطوة التالية بعدها أن نحضر وعاء به غطاء، ثم نغسله ونجففه ونحتفظ بالطحينة به، ثم نضعه في الثلاجة ونأخذ منه حسب الرغبة.
وداعًا لشراء الطحينة أكثر من مرة في الأسبوع، يكفي أن توفري المكونات السابقة، أما الخطوات فلا يوجد أسهل من ذلك، والأجهزة المطبخية لن تحتاجي منها إلا الخلاط الكهربائي فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهز وأوفر بكتير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.