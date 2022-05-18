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طريقة عمل بسكويت النشا الناعم قدميه لأسرتك حلى خفيف لإفطار لذيذ، يعتبر بسكويت النشا أو بسكويت العشر دقائق فهو لا يحتاج الكثير من الوقت لإعداده وتحضيره حيث إنه بسكويت سهل الصنع فيتم تحضيره بدون بيض وبدون دقيق، ويعد أيضا مناسب جدا لمرضي حساسية البيض بمكونات بسيطة وسريعة، وسنتعرف معكم على الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت النشا اللذيذ الناعم يذوب بالفم أسرع أنواع الحلويات التي تعد بالمنزل. طريقة عمل بسكويت النشا الهش الأصلي بمكونات متوفرة لديكم عدد أثنين كوب من النشا. نصف كوب من الحليب المكثف المحلى. 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر. ملعقة كبيرة وممتلئة من الزبدة. 150 جرام من الشوكولاتة الدارك. خطوات تحضير بسكويت النشا الهش الناعم في وعاء كبير وعميق نضيف النشا والحليب البودر والزبدة، ثم نضيف الحليب المكثف المحلى ثم نقوم بعجن العجينة بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة رائعة.

نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها ورقة زبدة ثم نقوم بتقسيم عجينة بسكويت النشا إلى كرات صغيرة ونضعها في الصينية، يجب مراعاة ترك مسافة بين كرات البسكويت ثم بواسطة ظهر الشوكة بالضغط على كرات البسكويت لتعطيها شكل الخطوط الجميلة.

ثم نقوم بإدخال بسكويت النشا لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة من سبع دقائق إلى عشر دقائق، عندما يأخذ لونا ذهبيا من الأسفل نقوم بإخراج بسكويت النشا من الفرن ونتركه ليبرد تماما.

ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة الدارك في وعاء صغير على حمام مائي، ثم نقوم بغمس بسكويت النشا من الطرف في الشوكولاتة ثم نضعها في صينية بها ورقة من الزبدة، نغمس كل كمية البسكويت في الشوكولاتة وبعدها ندخل الصينية إلى الثلاجة لكي تجمد الشكولاتة على البسكويت ويقدم. مكونات طريقة أخري من بسكويت النشا كوب من النشا. كوب من السكر البودر. نصف كوب من الزبدة. نصف كوب من الزيت. ربع ملعقة صغيرة من الملح. 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. 3 أكواب من الدقيق الفاخر. خطوات تحضير بسكويت النشا بوصفة أسهل في وعاء عميق نضيف البيض والسكر والفانيليا وننمزجهم جيدا بالمضرب اليدوي. نضيف الزبدة والزيت ونقوم بالمزج جيدا للمكونات. نضيف النشا والملح ونستمر بالخفق جيدا ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق ثم نقوم بعجن العجينة. نضع البسكويت في الثلاجة قليلا ثم نحضر صواني الخبز ونضع فيها ورقة زبدة ونشكل عجينة بسكويت النشا حسب الرغبة. ندخل الصواني إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشا الناعم قدميه لأسرتك حلى خفيف لإفطار لذيذ - ثقفني

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