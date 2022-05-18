نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البان كيك الفرنسي بأسهل طريقة في المقال التالي
تعتبر وصفة البان كيك الفرنسي من أشهى وألذ الوصفات المستوحاه من المطبخ الفرنسي حيث يمكن تناوله مع العصير في الصباح على الفطور أو يمكن تناوله كحولى شهية أو كوجبة خفيفة، بدلاً من شراء هذا الطبق من المحلات أو الكافيهات بأسعار كبيرة جربي تحضيره في المنزل بمقادير بسيطة ومضمونة فتابعينا في هذا المقال لنطلعك على المقادير وخطوات التحضير.
البان كيك الفرنسي
حضري ألذ معجنات في منزلك كما تقدم في أفضل الكافيهات وزينيها بالفواكه والصوصات وقدميها لضيوفك وأولادك وأبهريهم بمهارتك في الطهي.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- نصف كوب من اللبن السائل.
- كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- رشة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف كوب من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- بيضتان كبيرتان في الحجم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة.
خطوات تحضير البان كيك الفرنسي:
- قومي أولاً بنخل الدقيق في وعاء عميق هذا حتى يصبح ناعم ويتخلله الهواء وكذلك لإزالة الشوائب والمواد المتكتلة به.
- أضيفي البيكنج بودر والملح والسكر البودر إلى الدقيق وقلبي.
- يضاف البيض بالتدريج مع التقليب والخفق بين كل بيضة والأخرى.
- أضيفي الماء بالتدريج إلى المكونات مع العجن المستمر.
- استمري في الخلط إلى أن تحصلي على عجينة شبه سائلة.
- يجب أن تكون العجينة بلا تكتلات لذلك يجب الخلط جيداً.
- أحضري مقلاه غير لاصقة من نوع الجرانيت أو التيفال.
- ضعي المقلاه على نارم توسطة مع مسحة من الزبدة خفيفة.
- باستخدامه مغرفة أضيفي كمية مناسبة من العجين إلى المقلاه بعد أن تسخن تماماً.
- أصنعي شكل دائري بالعجين ولكن لا تجعلي البان كيك رقيق.
- اتركي العجين على النار حتى يتماسك تماماً ويبدأ بأخذ اللون الذهبي المكلوب.
- قلبي العجين على الجانب الآخر واتركي البان كيك حتى تحمر من كل الجهات.
- أرفعي قطعة البان كيك من على النار وضعيها جانباً.
- كرري الخلطوات مع كل العجين حتى تنتهي من الكمية.
- أضيفي الشربات أو شراب القيقب إلى البان كيك ثم قدميه ساخن.
- يمكن إضافة صوص الشوكولاتة والمكسرات أو قطع الفواكه والآيس كريم أيضاً.
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