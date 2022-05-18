البان كيك الفرنسي بأسهل طريقة

تعتبر وصفة البان كيك الفرنسي من أشهى وألذ الوصفات المستوحاه من المطبخ الفرنسي حيث يمكن تناوله مع العصير في الصباح على الفطور أو يمكن تناوله كحولى شهية أو كوجبة خفيفة، بدلاً من شراء هذا الطبق من المحلات أو الكافيهات بأسعار كبيرة جربي تحضيره في المنزل بمقادير بسيطة ومضمونة فتابعينا في هذا المقال لنطلعك على المقادير وخطوات التحضير.

البان كيك الفرنسي

حضري ألذ معجنات في منزلك كما تقدم في أفضل الكافيهات وزينيها بالفواكه والصوصات وقدميها لضيوفك وأولادك وأبهريهم بمهارتك في الطهي.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

نصف كوب من اللبن السائل.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة.

خطوات تحضير البان كيك الفرنسي: