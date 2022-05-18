طريقة عمل مشروب الموهيتو سفن أب

مشروب الموهيتو سفن اب يحتوي على النعناع والليمون ويتميز بطعمه المنعش عندما يتم تقديمه وهو بارد، ولذلك يمكن تحضير هذا المشروب في يوم شديد الحرارة للاستمتاع بطعمه ويمكن أيضاً تحضيره بكميات كبيرة وتقديمه للضيوف وفي هذا المقال إليكم المكونات المطلوبة لعمل مشروب الموهيتو سفن اب وكذلك خطوات التحضير.

مكونات عمل مشروب الموهيتو سفن اب

لا تحتاجين إلى العديد من المكونات لعمل مشروب الموهيتو سفن اب ولكن هناك بعض المكونات البسيطة يجب تجهيزها وهي كما يلي:

12 ورقة من النعناع.

ملعقة صغيرة من السكر الأسمر.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلج مجروش حسب الرغبة.

ثلاث أرباع الكوب من المشروبات الغازية (سفن أب)

عدد ثمرات من الليمون حسب الرغبة (مقطع في صورة شرائح)

طريقة عمل مشروب الموهيتو سفن اب

مشروب السفن اب يمكن تحضيره من الليمون المقطع شرائح مع النعناع المنعش وأحد المشروبات الغازية مثل السفن اب وذلك من خلال مجموعة من الخطوات كما يلي: