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الحواوشي بالعيش البلدي من طرق تحضير الحواوشي المميزة وسهلة التحضير بدلاً من استخدام خبز الحواوشي الجاهز عند تحضيره يمكنكم استخدام الخبز العادي البلدي بدلاً من ذلك، وقد قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي وإليكم الطريقة في هذا المقال. مكونات عمل الحواوشي بالعيش البلدي عيش بلدي.

نصف كيلوجرام من اللحمة المفرومة.

ثمرة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر حار.

ثمرة طماطم مبشورة.

شرائح من اللية.

ورق زبدة.

بهارات.

سمنة أو زيت.

يمكن إضافة الأجبان أو الزيتون في الحشو. مكونات الحشو: ثلاثة أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الكزبرة. طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي نضع اللحم المفروم في وعاء عميق ثم نضيف إليه الفلفل والبصل المفروم والملح والبهارات وتقطع بصل حلقات ونضيفه إليهم.

نحضر العيش البلدي بكمية تكفي ما هو متاح من الحشو، ونضع اللحم المفروم داخل كل رغيف من العيش البلدي.

نوزع اللية فوق طبقة اللحم ويمكنكم الاستغناء عن إضافتها ولكنها تعطي مذاق مختلف ومميز للحواوشي.

ندهن كل رغيف من الحواوشي بالزيت ونلفه داخل ورق الزبدة ثم نرصه في صينية مخصصة للفرن.

ندخل صينية الحواوشي إلى الفرن في درجة حرارة متوسطة. طريقة عمل عجينة الحواوشي نحضر وعاء عميق ثم ننخل فيه كمية من الدقيق ونضيف إليها الكزبرة أيضاً.

في وعاء آخر نضع كل من الخميرة والماء الدافئ معا ثم نخلطهم جيدا حتى يمتزجوا.

نضيف الخميرة إلى الدقيق وبعد ذلك نقلب هذا الخليط جيداً حتى تمتزج جميع المكونات معاً ونضيف الزيت أيضاً ثم نعجنهم معا ً حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح العجينة لينة.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافيء لفترة حتى تختمر.

نقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم تطفي لصنع رغيف من خبز الحواوشي.

نترك كرات العجينة في مكان دافئ لفترة حتى تختمر أولا.

في هذه الأثناء نحضر حشوة الحواوشي ويتم فرد العجينة بواسطة النشابة ثم وضع الحشو في الخبز. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي ... وصفة لذيذة وسهلة - ثقفني

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