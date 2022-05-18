نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيبسي بالطماطم وطريقة تحضيره باكثر من نكهة في المقال التالي

يجب الأطفال شراء اسناكس من المحلات والت تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والالوان الصناعية الضارة بالجسم والتي تضعف مناعتهم، لذلك ما رأيك بتحضير الشيبسي بالطماطم أو أي نكهة في منزلك وسيعجبهم كثيراً ولن يرغبوا في شرائه من المحلات بعد الآن فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات بالتفصيل. الشيبسي بالطماطم المقادير اللازمة لعمل السناك: ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نصف كيلو من الطماطم الحمراء الطازجة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

بضع حبات من البطاطس حسب الحاجة. خطوات تحضير الشيبسي بالطماطم: قومي بغسل البطاطس جيداً ببض الخل والليمون والملح حتى تتخلصي من الأتربة والجراثيم. تشطف البطاطس ثم تقشلا جيداً وتغسل ثم تجفف. قطعي البطاطس إلى شرائح الشيبسي المعروفة بحيث تكون رقيقة قدر الإمكان بالمقشرة. قومي بعصر الطماطم بعد غسلها جيداً بالماء والخل. يفضل تقشير الطماطم قبل فرمها. يتم تصفية الطماطم للحصول على العصير الصافي بلا أي شوائب. ضعي البطاطس الشيبسي في وعاء عميق ثم أضيفي عصير الطماطم. أضيفي الخل والملح والفلفل الأسود وقلبي. اتركي البطاطس منقوعة في التتبيلة لمدة ثلاث ساعات على الأقل. أزيلي البطاطس بعد مرور الوقت وضعيها في مصفاة لإزالة إلى ماء زائد. قومي بتسخين كمية غزيرة من الزيت على نار عالية في مقلاه عميقة. ضعي القليل من شرائح البطاطس في الزيت بشكل متفرق واتركيها حتى تتحمر من كل الجهات. كرري الخطوات حتى تنتهي من كل الكمية. ارفعي البطاطس من الزيت وضعيها في طبق مفروش بالمناديل الورقية للتخلص من الزيت الزائد. قدمي البطاطس الشيبسي ساخنة مع الكاتشب. الشيبيسي بأكثر من نكهة: بتستخدام نفس الخطوات السابقة حضري الشيبسي بكل النكهات باختلاف المقادير فقط مقداير عمل الشيبسي بالكاتشب: ملعقة من الملح

ملعقة من الخل

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

ملعقة من الفلفل الأسود الشيبسي بالشطة والليمون: ملعقة من الخل

نصف ملعقة من الشطة

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود.

يمكن إضافة رشة من الصلصة الحارة أو معجون الفلفل الحار. ملحوظة: لتحضير الشيبسي بالكباب يتم نقع البطاطس لمدة طويلة في الماء المذاب به مرق الدجاج أو اللحم أو يمكنك استخدام حساء اللحم والتوابل. عمر شويل - جدة الشيبسي بالطماطم وطريقة تحضيره باكثر من نكهة - ثقفني

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