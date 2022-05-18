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مكون رخيص ضعيه في الشامبو هيطول شعرك للركب وهو القرنفل من المكونات السحرية التي يساعد على تطويل الشعر، حيث أن تعريض الجسم للشامبو يوميًا يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه وتكسّره ولذلك يمكنك وضع بعض المكونات الطبيعية المفيدة للشعر وبصيلاته حتى لا تؤدي إلى جفاف الشعر وترطيبه، وفي موضوعنا اليوم سنقوم بتوضيح كيفية وضع المكونات مع الشامبو للشعر، فالشعر هو تاج رأس كل فتاة ويجب أن تقوم بالاهتمام به ويصبح ناعمًا ونظيفًا كما أن هذه المكونات تعمل على تطويله وحل الكثير من مشاكله المختلفة. وصفات لتطويل الشعر مع الشامبو مكونات الوصفة:- الشامبو الخاص بك.

قرنفل مطحون.

عدة أوراق من السدر المطحون.

زنجبيل مطحون.

مسحوق قرفة.

إكليل الجبل. طريقة التحضير:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها بداخل علبة الشامبو أو اخلطيهم أولًا قبل إضافتهم للشامبو.

بعد ذلك قومي بترك الوصفة لمدة أسبوع كامل في مكان دافئ وبذلك تصبح جاهزة للاستخدام.

يمكنك استخدامها عند الاستحمام ودلكي شعرك جيدًا بها ثم اتركيها على شعرك عشر دقائق قبل شطفه. وصفة الكاكاو والقرفة لتطويل الشعر مكونات الوصفة:- خمس أونصات من كريمة جوز الهند.

كوب صغير من الكاكاو المطحون الغير محلى.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة المطحونة. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخفق كل المكونات مع بعضها في وعاء واحد مناسب حتى يصبح قوامها دسم وناعم تمامًا ومتجانس.

بعد ذلك قومي بترطيب شعرك قليلًا ثم ابدئي في تطبيق الوصفة على شعرك من أول أطرافه حتى الجذور أو العكس.

غطي شعرك بباروكة الشعر البلاستيكية وقومي بتركه عليها لمدة نصف ساعة أو أكثر ثم قومي بشطف شعرك بالماء والشامبو.

كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. وصفة الزيوت للشعر المكونات:- مسحوق الزنجبيل ملعقة كبيرة.

ملعقتان صغيرتان من كل من زيت الجوجوبا وجوز الهند والزيتون. خطوات وطريقة التحضير:- أضيفي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ومتداخلة.

ثم قومي بتطبيقها على فروة رأسك حتى أطراف الشعر.

اتركيه على شعرك ساعة على الأقل ثم قومي بتنظيفها بماء فاتر والشامبو الخاص بك.

كرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة مكون رخيص ضعيه في الشامبو هيطول شعرك للركب بدون مواد ضارة وينبت الفراغات ويحارب الصلع والتساقط - ثقفني

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