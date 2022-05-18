تعلمي بخطوات بسيطة طريقة عمل ميني لازانيا لأطفالك

تعرفي على طريقة تحضير ميني لازانيا لأطفالك وجبة لذيذة ورائعة من اللحم ومختلفة عن الطرق المعتادة لتحضير اللحم يحبها كل من الأطفال والكبار وهي تتكون من اللحم المفروم مع صوص المارينارا الجاهزة ومجموعة من التوابل والمكونات الأخرى التي تمنحها نكهة رائعة تجعل الجميع يقبلون على تناولها.

مكونات تحضير ميني لازانيا

بهذه المكونات البسيطة من السهل تحضير ميني لازانيا للأطفال وعلى طريقة أشهر وأكبر المطاعم ولكن يجب تجهيزها بالمقادير المناسبة كما يلي:

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم والمعصج.

كوب من صلصة مارينارا الجاهزة.

كوب ونصف من جبن الريكوتا.

كمية من الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

كوب ونصف جبن موزاريلا.

12 قطعة من اللازانيا.

اثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المقطع.

طريقة تحضير ميني لازانيا بطريقة سهلة

للحصول على وجبة ميني لازانيا باللحم المفروم تكفي لعدد أفراد الأسرة وعلى طريقة أشهر المطاعم عليكم القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة للتحضير للحصول على أطيب نكهة يرغب الجميع في تناولها وخطوات التحضير كما يلي: