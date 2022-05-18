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تبحث العديد من ربات المنزل عن طريقة سريعة وسهلة لتحضير البيتزا فما رأيك في تجربة وصفة بيتزا البطاطس ؟هذه الوصفة رائعة حيث يتم تقليل الدقيق فيها فإن كان أولادك لا يحبون المعجنات فيمكنك تجربتها وستعجبهم كثيراً، وفرنا لك في هذا المقال المقادير المطلوبة وخطوات التحضير من الألف إلى الياء فتابعينا. بيتزا البطاطس المقادير اللازمة لتحضير الطبق: حبة واحدة كبيرة من البطاطس.

بيضتان كبيرتان في الحجم كاملتان.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة من الزعتر المجفف. لعمل صلصة البيتزا ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

كوب من الجبن الشيدر المبشورة ناعم.

حبتان من الفلفل الملون مقطع شرائح أو مكعبات.

نصف كوب من الزيتون الأسود المخلل المقطع شرائح.

رشة من الزعتر الجاف .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. خطوات تحضير بيتزا البطاطس: يتم غسل البطاطس جيداً وتقشيرها. ابشري البطاطس ثم اغسليها وضعيها في مصفاه لتجف جيداً وحاولي عصرها. في وعاء توضع البطاطس المبشورة ثم يضاف إليها الزعتر والملح والفلفل والبيكنج بودر. قلبي المكونات حتى تتوزع التتبيلة واتركي البطاطس لبعض الوقت حتى تكتسب النكهة. في وعاء منفصل يتم نخل الدقيق لإزالة الشوائب والتكتلات. أضيفي البيض والزيت وقلبي. أضيفي البطاطس المبشورة وقلبي. تضاف رشة من الملح إلى الخليط وتقلب. أضيفي كمية من الماء حتى تتكون عجينة متجانسة يمكن فردها. يتم فرد العجينة على شكل بيتزا دائرية. في مقلاه على النار قومي بتسوية العجين حتى يحمر من أسفل. في طبق منفصل يتم خلط جميع مكونات الصلصة معاً عدا الفلفل والزيتون والجبن. وزعي الصلصة على وجه العجين. أضيفي الزيتون والفلفل المقطع ثم أضيفي الجبنة المبشورة على الوجه. يمكنك إضافة أي حشو آخر متوفر لديك أو أي نوع جبنة ترغبين بها. حمري الوجه في الفرن حتى تذوب الجبنة وقدميها. عمر شويل - جدة بيتزا البطاطس بأسرع طريقة - ثقفني

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