وصفة لعمل البسيمة بجوز الهند بأكثر من وصفة بالمنزل بكل سهولة

وصفة لعمل البسيمة بجوز الهند، تعتبر البسيمة من أجمل أصناف المخبوزات وهي حلوي مجمعة بين الكيك والبسبوسة، ويضاف لها جوز الهند وهو يعد مكون أساسي ليعطي لها طعم لذيذ ورائع، ونقدم لكم اليوم وصفة لعمل البسيمة بجوز الهند بمكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل.

وصفة لعمل البسيمة بجوز الهند بأكثر من وصفة

نوضح فيما يلي وصفات لتحضير البسيمة ويتم إعدادها بالسميد والدقيق وإليك الخطوات تحضيرها بطريقة بسيطة لتعطيكي أضمن نتيجة.

مقادير عمل البسيمة بجوز الهند

كوب دقيق أبيض. نصف كوب زبدة سائلة. بيضة. معلقتان كبيرة زبادي. معلقة صغيرة فانيليا. كوب شربات. كوبين جوز هند. معلقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير بسيمة بجوز الهند

يحمص جوز الهند في طاسة على النار حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي ويترك جانبا ليبرد.

نضيف الدقيق لجوز الهند ويقلب جيدا ليمتزج مع جوز الهند.

نضع الفانيليا والبيكنج بودر لخليط جوز الهند ويقلب جيدا.

نضيف الزبادي والبيض والماء ونعجن المكونات جيدا.

في صينية مدهونة بالزبدة ويصب بها الخليط.

توضع الصينية بالفرن لمدة نصف ساعة لنحصل على لون ذهبي.

بعد أن تنضج نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل بسيمة جوز الهند بالبرتقال

هناك أكثر من طريقة لعمل البسيمة بجوز الهند، وذكرنا فيما سبق أحد تلك الوصفات، وفيما يلي نوضح وصفة لعمل جوز الهند بالبرتقال.

مقادير بسيمة جوز الهند بالبرتقال

كوبان دقيق أبيض. أربع بيضات. نصف كوب عصير برتقال. رشه ملح. كوب حليب. بيكنج بودر. كوب ونصف سكر. فانيليا. كوبان جوز هند مبشور. شرائح برتقال. ثلاث أكواب سكر بودرة. فراولة.

طريقة عمل بسيمة جوز الهند بالبرتقال