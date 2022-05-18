نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساليزون بالجبن بأسهل طريقة في المنزل في المقال التالي
يعد الساليزون بالجبن من أشهى وألذ المقبلات وهو طبق يقدم في المناسبات ولدى الطبقات الراقية وستجده يقدم في المطاعم الفاخرة والفنادق الخمس نجوم ،يمكنك تحضير هذا الطبق الشهي في المنزل كما يحضره أمهر الشيفات وتقدميه كوجبة خفيفة أو مقبلات شهية فتابعينا لتعرفي المقادير اللازمة والخطوات لتحضير الطبق بالتفصيل.
الساليزون بالجبن
لا تدفعي مبالغ كبيرة لشراء هذا الطبق أو طلبه من المطاعم الكبري كل ما تحتاجينه هو بعض المقادير البسيطة وبخطوات سهلة ستحصلين على هذه المقبلات بأقل التكاليف.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- كوب من اللبن دافئ للعجن.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة البودر.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.
- بيضتان كبيرتان في الحجم.
- خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
مقادير الحشو:
- ثمرتان كبيرتان من الطماطم المقطعة مكعبات.
- حبتان من الفلفل الأحمر مكعبات صغيرة.
- حبتان من الفلفل الأخضر.
- حبة من الفلفل الأصفر أو حبتان مقطعة مكعبات.
- كوب إلا ربع من الجبنة البارميزان المبشورة ناعم
- كوب إلا ربع من الجبنة الموتزاريلا المبشورة ناعم.
- ربع كيلو من شرائح السلمون المدخن.
- كوب من الجبنة الفيتا.
- كوب من حبات الزيتون الأخضر أو الأسود الحادق.
- خمسة عشر شريحة من الجبنة الشيدر.
- نصف كيلو من لانشون اللحم أو الدجاج من نوع جيد.
خطوات تحضير الساليزون بالجبن:
- يتم إذابة الخميرة مع السكر في الماء ويقلب.
- اتركي الخميرة تتفاعل في مكان دافيء لمدة عشر دقائق.
- ينخل الدقيق في وعاء عميق ثم يضاف إليه الملح.
- أضيفي البيض والزيت وقلبي.
- أضيفي الماء المذاب به الخميرة وقلبي جيداً.
- يضاف الحليب الدافئ بالتدريج مع التقليب حتى تتكون العجينة.
- غطي العجينة وتترك ساعة لتتخمر.
- تقطع العجينة على شكل دوائر متوسطة السمك.
- توضع في صينية الخبز ثم تخبز في الفرن الساخن حتى تنضج وتحمر.
- أخرجي العجين ووزعي عليه قطع السالمون.
- أضيفي أنواع الجبن فوق بعضها وكذلك مكعبات الفلفل والطامطم والزيتون.
- ضعي الجبنة الفيتا على الوجه وفوقه قطعة خبز أخرى ثم قدميها
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