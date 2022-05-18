هدية العرايس.. صابونة البقدونس للتبييض للبشرة والجسم نتائج رائعة ومبهرة من أول مرة لن تستغني عنها

يحتاج الوجه دائمًا عندما يتعرض إلى الشمس الحارقة إلى إرجاعه بلونه الطبيعي، ويبحث الكثير من الأشخاص على طرق بسيطة وغير مكلفة وفي نفس الوقت مفيدة للبشرة، لذلك ننصحك باستخدام صابونة البقدونس للتبيض حيث يمكنك صنعها فى المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة جدًا، فتابعي هذا المقال حتى تقومي بصنعها فورًا وترجعي لبشرتك لونها الأبيض الطبيعي.

صابونة البقدونس للتبييض

تعتبر صابونة البقدونس من أكثر المواد الطبيعية التي يمكنك أن تستخدمها دون قلق حين تحتاج إلى الحصول على بشرة فاتحة، وإليك طريقة عملها بسهولة فيما يلي:

المكونات

ثلاثة أحزمة من البقدونس الأخضر الطازج.

نصف كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة مملوءة نشا ذرة.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل.

ستة ملاعق صغيرة من اللبن النيدو.

نصف صابونة جلسرين طبية.

صابونة البقدونس للبشرة

اغسلي البقدونس الأخضر جيدًا، ثم انقعيه في ماء مضاف إليه ملعقة من الخل الأبيض لمدة لا تزيد عن العشر دقائق.

قومي بفرم البقدونس جيدًا في المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعمًا.

ضعي البقدونس في طبق صغير، وأضيفي إليه النشا وقلبيهم سويًا.

أضيفي اللبن النيدو إليهم وقلبي مرة أخرى.

قومي بوضع عسل النحل عليهم واخلطيه جيدًا.

الآن ضعي الصابونة الجلسرين في طبق من المعدن على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى لا تحترق إلى أن تذوب تمامًا، ثم

قومي بوضعها على المكونات مع الخلط الجيد.

أضيفي الماء إلى المكونات وقومي بعجن المكونات جيدًا.

أحضري قالب من السيليكون وقومي بدهنه بالزيت.

اسكبي الخليط في القالب واتركيه حتى يبرد، يمكنك وضعه في الثلاجة حتى يصبح متماسك.

يمكنك تقسيم العجين إلى عدة قطع متساوية.

استخدمي الصابونة مرة صباحًا ومرة مساءً فمواظبتك على استخدامها تساعد على جعل بشرتك خالية من التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

في نهاية المقال المتحدث عن صابونة البقدونس للتبييض، فقد عرضنا عليك الطريقة المثلى لتحضيرها، وذلك من أجل بشرتك حتى تجعليها تعود إلى رونقها وبياضها، وتخلصي من أي منطقة داكنة في بشرتك بسهولة، فمكوناتها جميعها ذات فائدة كبرى للبشرة قومي بتحضيرها واستمتعي ببشرة مثالية.